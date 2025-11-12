Ο Παναθηναϊκός είχε πολλούς πρωταγωνιστές στο σπουδαίο διπλό επί της Παρί. Σλούκας, Σορτς, Μήτογλου, Ναν, αλλά τα φώτα έστρεψε πάνω του ο Κένεθ Φαρίντ. Βλέπετε, ο Παναθηναϊκός με ψηλό είναι κανονική ομάδα και τι ψηλό, αφού ο Αμερικανός αν συνεχίσει έτσι, θα συνεχίσει πέραν των δύο μηνών που έχει υπογράψει συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Ο Φαρίντ έφτασε την Κυριακή στην Αθήνα, έκανε μία προπόνηση με τον Παναθηναϊκό και ήταν σα να έπαιζε για χρόνια με το Τριφύλλι!

Ο σέντερ του «επτάστερου» έκανε double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, δείχνοντας τα δόντια του εξ αρχής. Είναι χαρακτηριστικό πως στην πρώτη του εμφάνιση στο παρκέ, όπου έμεινε για 6’30”, είχε 3 πόντους (3/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 2 μπλοκ.

Η συνέχεια ήταν το ίδιο εντυπωσιακή, με highlights τη φάση στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου όπου μετά από μπλοκ στην άμυνα, του έφυγε το παπούτσι, αλλά δεν πτοήθηκε κι έτρεξε στην άλλη άκρη του γηπέδου.

Μάλιστα, το κοινό στις εξέδρες τον ψήφισε ως τον πολυτιμότερο της αναμέτρησης, συγκεντρώνοντας 60%.

Είναι ξεκάθαρο, πλέον, πως ο Παναθηναϊκός με ψηλό στο ρόστερ, μετά τον αποδεκατισμό σε αυτή τη θέση, είναι μία κανονική ομάδα και ο πρώην NBAer θα δώσει τις λύσεις σε άμυνα και επίθεση που αναζητούσε ο Αταμάν.

Ποιος είναι ο Κένεθ Φαρίντ

Ο Φαρίντ, με το παρατσούκλι Manimal (από το man και το animal, λόγω της κτηνώδους αθλητικότητάς του), είχε επιλεγεί στο νούμερο 22 του ντραφτ το 2011 και έπαιξε ως το 2019 στο ΝΒΑ σε Νάγκετς (από το 2011 ως το 2018) Νετς και Ρόκετς (τη σεζόν 2018/19). Σε 478 ματς στο ΝΒΑ είχε 11,4 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24,5 λεπτά κατά μέσο όρο.

Μάλιστα, το 2014 ήταν μέλος της Team USA που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας. Από το 2019 και μετά έχει γίνει… γυρολόγος παίζοντας σε Κίνα, Μεξικό, Πουέρτο Ρίκο, G-League και Ταϊβάν.

Το 2021 είχε ένα σύντομο πέρασμα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και σε 7 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα μέτρησε 2,3 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 7:42 ανά αγώνα, ενώ πέρσι έπαιξε υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη στη Ρετζιάνα έχοντας 8,3 πόντους και 6,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην ιταλική λίγκα.