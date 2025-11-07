Ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάζεται άμεση ενίσχυση στους ψηλούς μετά το νέο θέμα που προέκυψε με τον Ματίας Λεσόρ και όλα δείχνουν πως η πρώτη μεταγραφή θα αφορά τον Κένεθ Φαρίντ.

Το Eurohoops αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός AKTOR τα έχει βρει σε όλα με τον 35χρονο σέντερ και είναι κοντά στο να εξαγοράσει το συμβόλαιο του σε ομάδα της Ταϊβάν όπου αγωνίζεται.

Ο Αμερικανός άσος είναι μία συμπληρωματική λύση και δεν θα είναι η βασική απόκτηση, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να ενισχύσει τη ρακέτα του, αφού στην παρούσα φάση δεν έχει καν «5άρι» στο ρόστερ του, με τους τραυματισμούς των Ρίσον Χολμς και Όμερ Γιούρτσεβεν.

Ποιος είναι ο Κένεθ Φαρίντ

Ο Φαρίντ, με το παρατσούκλι Manimal (από το man και το animal, λόγω της κτηνώδους αθλητικότητάς του), είχε επιλεγεί στο νούμερο 22 του ντραφτ το 2011 και έπαιξε ως το 2019 στο ΝΒΑ σε Νάγκετς (από το 2011 ως το 2018) Νετς και Ρόκετς (τη σεζόν 2018/19). Σε 478 ματς στο ΝΒΑ είχε 11,4 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 24,5 λεπτά κατά μέσο όρο.

Μάλιστα, το 2014 ήταν μέλος της Team USA που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ισπανίας. Από το 2019 και μετά έχει γίνει… γυρολόγος παίζοντας σε Κίνα, Μεξικό, Πουέρτο Ρίκο, G-League και Ταϊβάν.

Το 2021 είχε ένα σύντομο πέρασμα από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και σε 7 εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα μέτρησε 2,3 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 7:42 ανά αγώνα, ενώ πέρσι έπαιξε υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Πρίφτη στη Ρετζιάνα έχοντας 8,3 πόντους και 6,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην ιταλική λίγκα.

Πηγή: sportday.gr