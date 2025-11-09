Eίναι όπως η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, που φαίνεται να έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, προβληματίζει προς το παρόν τους εισαγωγείς στη Γερμανία γαλακτομικών προϊόντων, αλλά κυρίως της ελληνικής φέτας, που έχει αναχθεί σε σήμα κατατεθέν της Ελλάδας.

«Για την ώρα επικρατεί μούδιασμα», λέει στο ΒΗΜΑ ο κ. Τρύφων Κολιτσόπουλος, σύμβουλος επιχειρήσεων σε ανάπτυξη δικτύων πωλήσεων και μέλος του ομοσπονδιακού προεδρείου του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW, με έδρα την Κολωνία.

Κατευθύνουν τους πελάτες στο γιαούρτι

«Από τις επαφές μου με εξαγωγείς γαλακτοκομικών προϊόντων, αρχές Οκτωβρίου, στην έκθεση ANUGA στην Κολωνία, τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική έκθεση τροφίμων και ποτών στον κόσμο, με μεγάλη ελληνική συμμετοχή, παρατηρήσαμε στους έλληνες εκθέτες μια τάση να κερδίσουν νέους πελάτες για την επόμενη χρονιά, με άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το γιαούρτι και όχι με την φέτα ΠΟΠ. Όπως αντιλαμβανόμαστε, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η πρώτη ύλη, το ελληνικό αιγοπρόβειο γάλα, θα είναι περιορισμένο για τους επόμενους μήνες. Οι εισαγωγείς θα προσπαθήσουν να καλύψουν τις ανάγκες των υφιστάμενων πελατών τους και δε θα επιδιώξουν νέες συνεργασίες, νέους πελάτες, γιατί θα υπάρχει σαφώς έλλειψη. Εκείνο που μου έκανε επίσης εντύπωση στην ANUGA ήταν ότι οι έλληνες εκθέτες κι εξαγωγείς απέφευγαν να δίνουν τιμές στους πελάτες τους για τη νέα χρόνια, ήταν πολύ επιφυλακτικοί».

Το μεγάλο «μπαμ» αναμένεται από τον Δεκέμβριο. «Η τιμή της φέτας ασφαλώς θα αυξηθεί πριν τις γιορτές, γιατί δε θα έχουμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε για τους πελάτες μας. Προς το παρόν, έχουν αποθέματα μέχρι τότε», λέει ο Γιώργος Τσοπίρδης, από την Hellas Import, μια οικογενειακή επιχείριση που ιδρύθηκε το 1969 με έδρα το Ντόρμουντ. Όπως μας λέει, η ελληνική φέτα είναι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνουν οι πελάτες του. Δουλεύεται πολύ η φέτα στη Γερμανία, έχουμε μεγάλη ανταπόκριση. Μας τη ζητούν, όχι μόνο Γερμανοί, αλλά και Τούρκοι, Ιταλοί, Ρουμάνοι, Ούγγροι, αντιλαμβάνεστε ότι δε θα μπορέσουμε του χρόνου να ανταποκριθούμε, δε θα έχουμε τις ποσότητες που χρειαζόμαστε, και δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει η ομαλότητα στην αγορά».

Ασκήσεις ψυχραιμίας και από τον κ. Γιάννη Παράσχου, από την Salatino Food GmbH, με έδρα την Κολωνία. Μας υπενθυμίζει ότι και πριν δύο χρόνια, παρατηρήθηκε έλλειψη γάλακτος και κατά συνέπεια, έλλειψη φέτας στην αγορά, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η τιμή της. Βέβαια, η σημερινή κατάσταση δε συγκρίνεται με τότε, γιατί δε διαφαίνεται ομαλοποίηση άμεσα, δεδομένου ότι η νόσος παρουσιάζει έξαρση, ο κλάδος βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και οι κτηνοτρόφοι σε απόγνωση.

Στροφή στην «ιμιτασιόν» φέτα;

«Θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, δεν ξέρω τι θα γίνει, ίσως βρεθεί κάποια λύση, ίσως χρησιμοποιηθεί γάλα εισαγόμενο, ή ακόμη γάλα σε σκόνη από την Κίνα» λέει ο κ. Τσοπίρδης. «Βέβαια, σοβαρές, επώνυμες εταιρείες δεν το κάνουν, εννοείται. Αλλά θα βρουν κάποια εναλλακτική, πώς αλλιώς θα γίνει»; Ο κ. Κολιτσόπουλος υπενθυμίζει ότι η ελληνική φέτα είναι κατοχυρωμένο προϊόν ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) και παρασκευάζεται κάτω από αυστηρά συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με πρώτη ύλη ελληνικό παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα, από συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας και συγκεκριμένο χρόνο ωρίμανσης. «Παρασκευή φέτας με οτιδήποτε άλλο είναι δυσφήμιση του προϊόντος κι απαγορεύεται από την ΕΕ», λέει.«Εκείνο που μπορώ να φανταστώ, είναι ότι θα υπάρξουν αλυσίδες στη Γερμανία και μεγάλα καταστήματα που, για να καλύψουν το κενό, θα βγάλουν το λεγόμενο Hirtenkäse (τυρί βοσκού), βαλκανικού τύπου, με αγελαδινό γάλα, λευκό σαν τη φέτα, αλλά δε θα είναι φέτα ΠΟΠ. Με άλλα λόγια φέτα θα υπάρχει, βέβαια πολύ λιγότερη και πιο ακριβή και τα ράφια θα γεμίσουν με υποπροϊόντα της φέτας, δεύτερα τυριά, αλλά όχι φέτα. Το πρόβλημα είναι ότι όταν φτιάχνεις ένα προϊόν ΠΟΠ, κανείς δεν μπορεί να σε αντιγράψει».

Εκτός από την ελληνική φέτα, η έλλειψη γάλακτος θα συμπαρασύρει και τα άλλα ελληνικά τυριά. Υπάρχουν ψαγμένοι Γερμανοί, που ζητούν γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτύρι, μανούρι, μυζήθρα. Βέβαια, η φέτα έρχεται πρώτη σε ζήτηση, με απόσταση. Η γεύση της αυθεντικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αναμνήσεις διακοπών στην ηλιόλουστη Ελλάδα. Όποιος θέλει να κάνει αυτό το νοερό ταξίδι στη χειμωνιάτικη Γερμανία, θα πρέπει από του χρόνου να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη…