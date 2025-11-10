Ο 67χρονος Ιωακείμ Υφαντής ήταν ο τελευταίος δρομέας που τερμάτισε στον χθεσινό 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο μετά από 8 ώρες, αποδεικνύοντας ότι στόχος δεν είναι η πρωτιά, αλλά η προσπάθεια και η ευγενής άμιλλα.

Ο κ. Υφαντής έφτασε στον τερματισμό εν μέσω χειροκροτημάτων, όπου και τον υποδέχτηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε το μετάλλιο και τον συνεχάρη για την επιμονή και το πνεύμα του.

«Να έχουμε την υγεία μας να μπορούμε να τρέχουμε. Ευχαριστώ αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που διοργανώνουν αυτούς τους αγώνες» είπε ο 67χρονος συγκινημένος.

Η εικόνα του Υφαντίδη να φτάνει στη μαρμάρινη αρένα του Παναθηναϊκού Σταδίου αναρτήθηκε από την επίσημη σελίδα του Αυθεντικού Μαραθωνίου. Όπως είπε έχει συμμετάσχει σε 30 Μαραθωνίους.

Οι νικητές του αγώνα, Παναγιώτης Καραΐσκος και Ματίνα Νούλα, πέρασαν πρώτοι τη γραμμή του τερματισμού και αναδείχθηκαν Πανελληνιονίκες για δεύτερη φορά.