Στην αντεπίθεση περνά η ηγεσία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι τακτικές του προέδρου της Ένωσης, Λάζαρου Κυρίζογλου, επί της διαδικασίας, για την ψήφιση του διεκδικητικού πλαισίου. Μάλιστα, για το έντονο κλίμα που υπήρχε, οι εκπρόσωποι της πλειοψηφούσας παράταξης, κάνοντας χρήση της επίσημης ιστοσελίδας της Ένωσης που εκπροσωπεί το σύνολο των δημάρχων της χώρας ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, επέρριψαν ευθύνες στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον οποίο κατηγορούν για διχασμό των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης.

«Προτάξαμε την ενότητα»

«Η διοίκηση της ΚΕΔΕ προσπάθησε μέσα από τις υπεύθυνες θέσεις της, που περιέχονταν στο κείμενο του ψηφίσματος, να υπηρετήσει την ενότητα της Αυτοδιοίκησης, υιοθετώντας πέραν των άλλων και μια σειρά από δράσεις που προτάθηκαν από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, παρά το γεγονός ότι οι προτάσεις τους φαινόταν ότι εξυπηρετούσαν όχι μόνον το συμφέρον του θεσμού μας, αλλά κι άλλα πολιτικά κίνητρα.

Προτάξαμε την ενότητα, επιδιώκοντας να εκδοθεί από το Σώμα του συνεδρίου ένα ομόφωνο ψήφισμα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό υπηρετεί το συμφέρον των Δήμων και των πολιτών μας.

Δυστυχώς, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εξέλαβαν τη δική μας υπεύθυνη συμπεριφορά ως αδυναμία κι επιχείρησαν να μετατρέψουν τη διαδικασία έκδοσης του ψηφίσματος, σε κομματική μονομαχία, προκαλώντας μια ανούσια κι αχρείαστη όπως αποδείχθηκε στην πράξη ψηφοφορία, για ένα ζήτημα που θα έπρεπε να μας ενώνει κι όχι να μας διχάσει», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Ο κ. Δούκας προσπάθησε να “ψηλώσει” πολιτικά»

Κάνοντας ειδική αναφορά στον κ. Δούκα, η πρόταση του οποίου ήρθε δεύτερη με μόλις τρεις ψήφους διαφορά, τον κατηγορούν ότι δίχασε την Αυτοδιοίκηση.

«Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του ψηφίσματος οι “μάσκες έπεσαν”», αναφέρουν και συνεχίζουν: «Ο κ. Δούκας, ο επικεφαλής της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης , προσπάθησε για μια ακόμη φορά να χρησιμοποιήσει την αυτοδιοίκηση για να “ψηλώσει” πολιτικά. Επιχείρησε να μετατρέψει τη διαδικασία για την ψήφιση του ψηφίσματος σε αντικυβερνητική διαδήλωση, σε ψήφο διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Να καπηλευθεί την πραγματική αγωνία των δημάρχων για το μέλλον των δήμων μας, μετατρέποντας την σε ψήφο εμπιστοσύνης του δικού του πολιτικού σχεδιασμού. Προφανώς πίστεψε ότι το συνέδριο της ΚΕΔΕ είναι οι εσωκομματικές εκλογές του ΠαΣοΚ. Όμως τα σχέδια του έπεσαν στο κενό. Με ευθύνη του ο κ. Δούκας, δίχασε την Αυτοδιοίκηση. Προκάλεσε, μαζί με μια ακόμη παράταξη της αντιπολίτευσης που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ μια ψηφοφορία, την οποία τελικά έχασαν. Έχασαν και δίχασαν, μεταφέροντας στο “γήπεδο” της Αυτοδιοίκησης, τα δικά τους κομματικά αδιέξοδα. Την ήττα αυτή προσπαθούν να την κρύψουν , παρουσιάζοντας την ως νίκη, γιατί έχασαν με λίγους δήθεν ψήφους διαφορά. Όμως το αποτέλεσμα μετράει. Δυστυχώς γι’ αυτούς, “μετρήθηκαν, ζυγίσθηκαν και βρέθηκαν ελλιπείς”. Στην Αλεξανδρούπολη νίκησε η υπευθυνότητα».

Η «κάλπη που στήθηκε»

Στην ανακοίνωσή της, η ηγεσία της ΚΕΔΕ κάνει, μεταξύ άλλων, λόγο και για «κάλπη που στήθηκε».

Ειδικότερα, αναφέρει:

«Όσες ανακοινώσεις λοιπόν κι αν βγάλουν τα κόμματα και οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, η αλήθεια είναι μια και είναι αδιαμφισβήτητη. Στην Αλεξανδρούπολη νίκησε η Αυτοδιοίκηση, γιατί ανέδειξε τα μεγάλα προβλήματά της στην πραγματική τους διάσταση.

Γιατί η μεγάλη, πρωτοφανής σε μέγεθος, συμμετοχή των συνέδρων, ανέδειξε τη δύναμη του θεσμού μας. Γιατί για μια ακόμη φορά στην “κάλπη που στήθηκε”, νίκησαν οι δυνάμεις της υπευθυνότητας, της συναίνεσης και της συνεργασίας.

Με τη δύναμη της εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας των αιρετών του θεσμού μας, ως Διοίκηση της ΚΕΔΕ δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε. Ενωμένοι κι αποφασισμένοι. Θα υλοποιήσουμε με συνέπεια τις δράσεις, για τις οποίες δεσμευθήκαμε στο ψήφισμα μας.

Και στην έκτακτη συνέλευση Δημάρχων της 17ης Δεκεμβρίου, που θα διεξαχθεί για να συζητήσουμε το νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, με τη δύναμη της συμμετοχής και της ψήφου μας θα διεκδικήσουμε αποφασιστικά από το Κεντρικό Κράτος και την Κυβέρνηση το σεβασμό της συνταγματικά κατοχυρωμένης θεσμικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων».