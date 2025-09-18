Σοβαρούς κινδύνους – που είναι δύσκολο προς το παρόν να αξιολογηθούν – πρόκειται να αντιμετωπίσει η φέτα, λόγω της συνεχιζόμενης επιδημίας της ευλογιάς, που έχει πλήξει τον πληθυσμό των προβάτων. Αν και προς το παρόν – και για τους αμέσως επόμενους μήνες – οι επιχειρήσεις έχουν τυροκομήσει την γαλακτοπαραγωγή των προηγούμενων μηνών και υπάρχουν αποθέματα, ωστόσο πηγές της αγοράς θεωρούν ότι το πρόβλημα θα αρχίσει να εμφανίζεται από τον ερχόμενο Μάρτιο, του 2026.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η κτηνοτροφία κι ο κλάδος της τυροκομίας είναι αρκετά κι οι κίνδυνοι ακόμη περισσότεροι. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς στους αμέσως επόμενους μήνες η τιμή της φέτας θα πιεστεί. Κυρίως, όπως αναφέρουν, από επιβάρυνση που έχει το κόστος συλλογής του γάλακτος, λόγω των κανονισμών της καραντίνας. Σε τι βαθμό αυτό δεν ακόμη σαφές.

Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα τα άρρωστα ζώα ανέρχονταν σε 262.000 – χωρίς να υπολογίζεται ο πληθυσμός των υγιών μονάδων που βρίσκονται σε περιοχές καραντίνας. Κι όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά ο κίνδυνος είναι εκθετικός, δηλαδή κάθε μέρα προστίθενται όλο και περισσότερα ζώα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι με την καταστροφή που προκάλεσε ο Daniel στη Θεσσαλία, είχαν θανατωθεί περίπου 130.000 πρόβατα.

Ο πληθυσμός που πλέον έχει καταστραφεί από την ευλογιά ως τώρα περίπου κινείται σε διπλάσιους απόλυτους αριθμούς. Ωστόσο οι ίδιες πηγές θεωρούν ότι, στην παρούσα φάση που λαμβάνονται είναι too little, too late. Και είναι απαισιόδοξοι για το τι πρόκειται να συμβεί το επόμενο διάστημα. Ούτε οι τυροκομικές επιχειρήσεις, ούτε οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν, αλλά και ούτε και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης!

Πώς αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι

Αυτό είναι και πρώτο και βασικό πρόβλημα, το οποίο επιτείνεται από το γεγονός ότι ενώ καταστρέφονται τα κοπάδια οι οφειλόμενες αποζημιώσεις καθυστερούν! Κι αυτό δεν είναι έκπληξη είναι μία συνήθης πραγματικότητα. Αυτή όμως η καθυστέρηση εντείνει το πρόβλημα, διότι πολλοί κτηνοτρόφοι αποφεύγουν να απευθυνθούν στις αρμόδιες διευθύνσεις των νομαρχιών και να δηλώσουν το ενδεχόμενο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν – με αποτέλεσμα το πρόβλημα να μεγεθύνεται. Πρόκειται για «φαύλο κύκλο» αναφέρει πηγή της αγοράς. Το επόμενο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι τυροκομικές επιχειρήσεις από τον Μάρτιο του 2026 και μετά είναι οι μικρότερες ποσότητες εισκόμισης πρόβειου γάλακτος.

Κι αυτό θα έχει ως συνέπεια την μειωμένη παραγωγή φέτας – και τούτο σε μία περίοδο που φέτα μαζί με το γιαούρτι είναι τα δύο success stories όχι μόνο του κλάδου της γαλακτοκομίας, αλλά γενικότερα του κλάδου των τροφίμων στη διεθνή αγορά.

Η μείωση της παραγωγής της φέτας μαζί με την υπερβάλλουσα ζήτηση θα «χτυπήσει» στις τιμές του προϊόντος. Ο κίνδυνος των υψηλών ανατιμήσεων είναι προφανής. Αλλά κι οι τυροκομικές επιχειρήσεις που εξάγουν δεν έχουν μεγάλα περιθώρια ανατιμήσεων, διότι το «λευκό τυρί» – το «ισοδύναμο» της φέτας από αγελαδινό γάλα – έχει την φέτα σε «στενό μαρκάρισμα. Κι οι τιμές του αγελαδινού γάλακτος στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα έχουν μειωθεί. Το επόμενο πρόβλημα, το οποίο θα βιώσουν οι καταναλωτές το Πάσχα είναι οι τιμές των αμνοεριφίων – το Πάσχα του 2026 ίσως τα αρνιά να πωλούνται στις … προθήκες των κοσμηματοπωλείων!

Χώρα αναγκαστικού εμβολιασμού

Ολα αυτά θα γίνουν εμφανή μετά από τους πρώτους μήνες του επόμενου χρόνου. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα στην τρέχουσα περίοδο είναι να χαρακτηριστεί η Ελλάδα ως «χώρα αναγκαστικού εμβολιασμού». Αυτό είναι που προσπαθεί να αποφύγει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αν ο μη γένοιτο συμβεί κάτι τέτοιο, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα σε μία σειρά από εξαγωγικές περιοχές της διεθνούς αγοράς. Επί παραδείγματι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Σερβίας και αλλού.

Αυτές οι χώρες θέλουν τα τυροκομικά προϊόντα – και την φέτα εν προκειμένω – να προέρχονται από χώρες «ελεύθερες από τη νόσο χωρίς εμβολιασμό». Σε διαφορετική περίπτωση οι εξαγωγικές επιχειρήσει επιβαρύνονται με πρόσθετους ελέγχους, διότι το προϊόν προέρχεται από χώρα η οποία υφίσταται «επιδημία που δεν ελέγχεται». Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος του «στιγματισμού». Είναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί στο προϊόν σ’ αυτή την εξαιρετικά θετική συγκυρία.

