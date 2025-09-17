Η ευλογιά στα αιγοπρόβατα έχει αντίκτυπο στην τσέπη των καταναλωτών καθώς ήδη παρατηρούνται αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.

Αυτό που στην ουσία φοβούνται οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή είναι ότι ένα πιθανό lockdown στην εκτροφή είναι ότι μπορεί να προκύψουν αυξήσεις που φτάνουν έως και το 20%.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Action24 το αγελαδινό γάλα κόστιζε το 2024 1,73 ευρώ και φέτος έχει φτάσει τα 1,82 ευρώ. Αν γίνει το lockdown η τιμή θα φτάσει τα 2,08 ευρώ. Αντίστοιχα η βαρελίσια φέτα είχε το 2024 13,34 ευρώ το κιλό, το 2025 13,86 ευρώ και αναμένεται να φτάσει τα 16,63 ευρώ αν γίνει το lockdown.

Στον κτηνοτροφικό κόσμο υπάρχει αβεβαιότητα γιατί ακόμα δεν γνωρίζουν αν η αύξηση θα είναι της τάξης του 20% ή παραπάνω ούτε αν θα προκύψει κατάρρευση στις τιμές των προϊόντων σε περίπτωση που δεν μπορούν να τα διακινούν.