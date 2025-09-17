Η ευλογιά στα αιγοπρόβατα έχει αντίκτυπο στην τσέπη των καταναλωτών καθώς ήδη παρατηρούνται αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.
Αυτό που στην ουσία φοβούνται οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή είναι ότι ένα πιθανό lockdown στην εκτροφή είναι ότι μπορεί να προκύψουν αυξήσεις που φτάνουν έως και το 20%.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Action24 το αγελαδινό γάλα κόστιζε το 2024 1,73 ευρώ και φέτος έχει φτάσει τα 1,82 ευρώ. Αν γίνει το lockdown η τιμή θα φτάσει τα 2,08 ευρώ. Αντίστοιχα η βαρελίσια φέτα είχε το 2024 13,34 ευρώ το κιλό, το 2025 13,86 ευρώ και αναμένεται να φτάσει τα 16,63 ευρώ αν γίνει το lockdown.
Στον κτηνοτροφικό κόσμο υπάρχει αβεβαιότητα γιατί ακόμα δεν γνωρίζουν αν η αύξηση θα είναι της τάξης του 20% ή παραπάνω ούτε αν θα προκύψει κατάρρευση στις τιμές των προϊόντων σε περίπτωση που δεν μπορούν να τα διακινούν.
Το σχέδιο για την ευλογιά των προβάτων
Για τις επόμενες δέκα ημέρες θα εφαρμοστεί ένα σχέδιο δράσης που θα περιλαμβάνει την παρουσία κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ στο πεδίο, την εντατικοποιήση των επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.
Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν άμεσα σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικές οδούς και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος. Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων.
Όπως υπογραμμίστηκε στη σύσκεψη, πρόκειται για μια «έφοδο δέκα ημερών», με την επιτόπια παρουσία όλου του στελεχιακού δυναμικού του Υπουργείου, με αποκλειστικό στόχο να ανακοπεί άμεσα ο κίνδυνος διάδοσης της ευλογιάς.
Τα περισσότερα κρούσματα
Τα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς έχουν εντοπιστεί στις εξής 5 περιοχές:
- Λάρισα: 160 κρούσματα
- Έβρος: 152 κρούσματα
- Ξάνθη: 147 κρούσματα
- Μαγνησία: 90 κρούσματα
- Ροδόπη: 80 κρούσματα