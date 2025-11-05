Από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης που αφορά στην κύρια κατοικία τους.

Το επίδομα καλύπτει διάφορα είδη καυσίμων και μορφές ενέργειας, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

Το ποσό κυμαίνεται από 100€ έως 800€, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει τα 1.200€. Η πρώτη δόση (προκαταβολή 60%) θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχει «κόφτης» για ετήσιο τζίρο κάτω από 80.000 ευρώ.

Τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης σε πολυκατοικίες

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου και οι διαχειριστές ή ένοικοι πολυκατοικιών θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ:

1. Οι διαχειριστές είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά – τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η κατανομή θα πρέπει να ισχύει για όλο το χρόνο ενώ το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά την 5η Δεκεμβρίου 2025.

2. Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στο myΘέρμανση τα ακόλουθα στοιχεία:

τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής.

3. Σε περίπτωση που η δαπάνη θέρμανσης καταβάλλεται μέσω κοινοχρήστων, καταχωρίζονται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

4. Η δυνατότητα πληρωμής ενεργοποιείται όταν έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των στοιχείων του διαμερίσματος.

5. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.

Τι πρέπει να προσέξετε

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Στη συνέχεια ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να διαγραφεί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου.

Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή όπου θα πρέπει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά την 5η Δεκεμβρίου 2025, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τότε όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως και την 31η Μαρτίου 2026 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει διασταύρωση.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ..

Σε πολυκατοικία που το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης πρέπει να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας και να προμηθευτεί το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιού ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.