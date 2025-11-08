Η ρεπουμπλικανική αντεπίθεση εκδηλώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά τη νίκη του Δημοκρατικού Ζοχράν Μαμντάνι στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης. Το αστέρι των Ρεπουμπλικανών, η βουλευτής Ελίζ Στεφάνικ, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της στις κάλπες που θα στηθούν το επόμενο έτος για την ανάδειξη κυβερνήτη στην ομώνυμη πολιτεία, παράλληλα με τις ενδιάμεσες εκλογές για την ανανέωση του αμερικανικού Κογκρέσου. Η Στεφάνικ θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη Δημοκρατική νυν κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκoυλ, σε μια πολιτική μονομαχία χωρίς προηγούμενο στην ιστορία της πολιτείας.

«Χειρότερη κυβερνήτης της Αμερικής» vs. «ξεπουλημένης»

Οι δυο γυναίκες διασταύρωσαν ήδη τα ξίφη τους, εμπλέκοντας απευθείας στη μάχη τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Μαμντάνι. Η 41χρονη Στεφάνικ χαρακτήρισε την 67χρονη Χόκουλ ως την «χειρότερη κυβερνήτη της Αμερικής» και εκείνη την αποκάλεσε «ξεπουλημένη» (Sellout Stefanik). Όμως, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της αντιπαράθεσης είναι ότι η βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, από τη μια καταγγέλλει τον Μαμντάνι ως «υποστηρικτή της Χαμάς, αντισημίτη, τζιχαντιστή και κομμουνιστή», ενώ από την άλλη υιοθετεί τη ρητορική και εν μέρει την ατζέντα του, προκειμένου να κατηγορήσει την δημοκρατική κυβερνήτη για τα προβλήματα των Νεοϋορκέζων.

«Υπό την αποτυχημένη ηγεσία της Κάθι Χόκουλ, η Νέα Υόρκη είναι η πιο ακριβή πολιτεία στη χώρα, έχει τους υψηλότερους φόρους, την πιο ακριβή ενέργεια και τα υψηλότερα ενοίκια, ενώ η ακρίβεια στα τρόφιμα συνθλίβει τις σκληρά εργαζόμενες οικογένειες», διακήρυξε η Στεφάνικ στο μήνυμα με το οποίο ανακοίνωσε την κάθοδό της στις πολιτειακές εκλογές.

Η Χόκουλ χρεώνει στην Στεφάνικ ότι είναι πιστή ακόλουθος του Τραμπ και των ακραίων πολιτικών του, ενώ επισημαίνει ότι ο αμερικανός πρόεδρος προόριζε τη βουλευτή για πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, αλλά ανέκρουσε πρύμνα την τελευταία στιγμή, για να μη διακινδυνεύσει την οριακή πλειοψηφία του κόμματός του στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η Στεφάνικ εκλέγεται βουλευτής αδιαλείπτως από το 2014 στην 21η περιφέρεια, στα βορειοδυτικά της πολιτείας, έχοντας νικήσει πέντε διαφορετικούς δημοκρατικούς αντιπάλους σε έξι εκλογικές αναμετρήσεις, με ποσοστά που κυμαίνονται από 55 έως 62%. Όταν εξελέγη για πρώτη φορά, η Στεφάνικ ήταν 30 ετών, η νεότερη βουλευτής στην ιστορία του Κογκρέσου. Έγινε ευρύτερα γνωστή το 2023, όταν στη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο, άσκησε δριμύτατη κριτική στις πρυτάνεις τριών φημισμένων αμερικανικών πανεπιστημίων για αντισημιτισμό.

«Αντίβαρο στον κομμουνισμό»

Οι Δημοκρατικοί κυριαρχούν παραδοσιακά στη Νέα Υόρκη των 8,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Σχεδόν ολόκληρος ο υπόλοιπος χάρτης της ομώνυμης πολιτείας, που έχει συνολικό πληθυσμό 20 εκατομμυρίων, βάφτηκε στο κόκκινο χρώμα των Ρεπουμπλικανών, στις εκλογές του 2022, όμως η Χόκουλ, χάρη στις ψήφους της μητρόπολης, εξελέγη κυβερνήτης με 53% (3.140.000 ψήφοι), ενώ ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της Λι Ζέλντιν πήρε 46,7% (2.762.000 ψήφοι). Τον τελευταίο μισόω αιώνα, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν εκλέξει κυβερνήτη μόνο τον Τζορτζ Πατάκι (από το 1995 έως το 2007).

Η Στεφάνικ θεωρεί πως μπορεί, όχι μόνο να κλείσει την ψαλίδα, αλλά και να πετύχει μια ιστορική νίκη, παρουσιάζοντας την αντίπαλό ως υποχείριο του «ακραίου» Μαμντάνι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δημοκρατική κυβερνήτης Χόκουλ περίμενε μέχρι τον Σεπτέμβριο για να δηλώσει τη στήριξή της στον Μαμντάνι, ενώ σημείωσε ότι προσβλέπει σε μια καλή συνεργασία, παρά τις πολιτικές διαφορές τους.

«Ο λαός επιζητεί μια ισχυρή ηγεσία με κοινή λογική, ώστε να λειτουργήσει ως αντίβαρο σε αυτή τη ριζοσπαστική παράνοια που βλέπουμε να εξελίσσεται στη Νέα Υόρκη με τον Ζοχράν Μαμντάνι, τον αντισημίτη σοσιαλιστή που θέλει να αυξήσει τους φόρους και να αποδυναμώσει την αστυνομία», υποστήριξε η Στεφάνικ που υπερασπίζεται με σθένος το Ισραήλ και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με το εβραϊκό λόμπι (AIPAC). Στην ίδια λογική, αναμένεται πως θα κινηθούν ο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, τον Νοέμβριο του 2026, επιχειρώντας να παρουσιάσουν τους Δημοκρατικούς ως ένα κόμμα που άγεται και φέρεται από «κομμουνιστές».

Το ποια θα είναι η επόμενη κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης θα κριθεί περισσότερο από το έργο του πρωτάρη Μαμντάνι στους πρώτους 10 μήνες της θητείας του, παρά από τα προγράμματα των δυο γυναικών πολιτικών. Η νίκη του Μαντάνι σήμανε την αρχή μιας νέας, μεγαλύτερης πολιτικής μάχης, που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της Νέας Υόρκης και τα αποτελέσματά της θα φανούν σε ένα χρόνο.