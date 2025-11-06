Τις 37 μέρες έχει φτάσει πλέον το κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ, όντας πλέον το μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια που έχει συμβεί ποτέ. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί το 2019, επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, και είχε διαρκέσει 35 ημέρες.

Από την αρχή της κρίσης, χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι έχουν χάσει μισθούς, ενώ αυξάνονται οι φόβοι για προβλήματα στις αερομεταφορές. Περίπου 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται χωρίς αμοιβή, γεγονός που, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Sean Duffy, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινό κλείσιμο τμημάτων του αμερικανικού εναέριου χώρου. «Αν βρεθούμε σε αυτή τη θέση μια εβδομάδα από τώρα, θα υπάρξει χάος: καθυστερήσεις, ακυρώσεις, ίσως και κλείσιμο περιοχών του εναέριου χώρου», προειδοποίησε.

Προς ακύρωση 4.000 πτήσεις ημερησίως

Όπως μάλιστα ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση χθες, Τετάρτη, θα απαιτήσει από τις εταιρείες αεροπορικών μεταφορών να περικόψουν τις πτήσεις από αύριο, Παρασκευή, προκειμένου να «μειωθεί η πίεση» στο σύστημα ελέγχου πτήσεων, στο οποίο καταγράφονται ολοένα περισσότερες απουσίες και ελλείψεις προσωπικού εξαιτίας της παρατεινόμενης δημοσιονομικής παράλυσης στις ΗΠΑ.

«Θα μειώσουμε τις δυνατότητες» ως προς την εκτέλεση πτήσεων «κατά 10% σε 40 αεροδρόμια, από τα πλέον πολυσύχναστα της χώρας» εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Sean Duffy.

«Μας λείπουν 2.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας», διευκρίνισε και πρόσθεσε πως πρέπει να «μειωθεί η πίεση», να ελαττωθεί ο αριθμός των πτήσεων που επιβλέπονται.

Οι ΗΠΑ διένυαν χθες την 36η ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης – πρόκειται για το πιο παρατεταμένο shutdown στην Ιστορία τους.

«Το σύστημα είναι εξαιρετικά ασφαλές σήμερα και θα είναι κι αύριο. Αν συνεχίσει να αυξάνεται η πίεση, ακόμη και μετά τη λήψη των μέτρων αυτών, θα επανέλθουμε, θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μπέντφορντ επισήμανε πως δεν θυμάται να είχε ζητηθεί τέτοια μείωση της κίνησης τα «35 χρόνια καριέρας» του.

«Πρόκειται για πολύ ασυνήθιστη κατάσταση. Οι ελεγκτές μας είναι απλήρωτοι εδώ κι έναν μήνα. Αδημονούμε να μπορέσουμε να εργαστούμε κανονικά ξανά».

Ανεπιτυχείς ψηφοφορίες και προσπάθειες συμβιβασμού

Η Γερουσία, όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικανοί, έχει αποτύχει επανειλημμένα να περάσει το ίδιο προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης. Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε η 14η αποτυχημένη ψηφοφορία, με αποτέλεσμα 54 υπέρ και 44 κατά.

Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Σεπτέμβριο, αλλά οι Δημοκρατικοί αρνούνται να το στηρίξουν χωρίς επέκταση των επιδοτήσεων υγείας για χαμηλά εισοδήματα, ένα αίτημα που οι Ρεπουμπλικανοί χαρακτηρίζουν άσχετο με τον προϋπολογισμό.

Ο Thune παραδέχθηκε ότι ακόμη κι αν υπάρξει συμφωνία, το αρχικό σχέδιο χρηματοδοτεί τη λειτουργία της κυβέρνησης μόνο έως τις 21 Νοεμβρίου, μία ημερομηνία που πλέον «δεν έχει νόημα». «Αν δεν δούμε πρόοδο μέσα στις επόμενες ημέρες, δύσκολα θα προλάβουμε να καταλήξουμε σε κάτι πριν από το τέλος της εβδομάδας», σημείωσε.

Ελπίδες για συμφωνία πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών

Τις τελευταίες ημέρες, ορισμένοι μετριοπαθείς βουλευτές και από τα δύο κόμματα δηλώνουν έτοιμοι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, ελπίζοντας σε συμβιβασμό πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου.

Παρά τα σημάδια κινητικότητας, η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να μετρά ζημιές και απλήρωτους εργαζομένους, καθώς το μακροβιότερο κυβερνητικό shutdown των ΗΠΑ δεν δείχνει ακόμη να φτάνει στο τέλος του.