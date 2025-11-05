Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάς Τουντζ επιβεβαίωσε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ζητά με απόφαση του την αποφυλάκιση του φυλακισμένου ηγέτη του φιλοκουρδικού DEM (πρώην HDP) Σελαχατίν Ντεμιρτάς, αλλά ότι πλέον είναι δουλειά των τουρκικών δικαστηρίων να αξιολογήσουν το ζήτημα εν ευθέτω χρόνω. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μόλις μερικά 24ώρα μετά από την απροσδόκητη στήριξη του ηγέτη του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσέλι, για την αποφυλάκιση του Ντεμιρτάς.

Τελεσίδικη η απόφαση του ΕΔΔΑ

Σύμφωνα με τον υπουργό του Ερντογάν, το ΕΔΔΑ απέρριψε τελεσίδικα την έφεση του υπουργείου Δικαιοσύνης για την υπόθεση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς και έτσι όπως τόνισε τώρα μένει η αξιολόγηση από τα τοπικά δικαστήρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νομική διαδικασία στην Τουρκία θα προχωρήσει σύμφωνα με τις δικαστικές διαδικασίες.

«Το 22ο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Άγκυρας εξέδωσε απόφαση σχετικά με την υπόθεση Κομπάνι, η οποία συνεχίζεται από το 2019. Η διαδικασία έφεσης είναι ακόμη σε εξέλιξη. Όσον αφορά την απόφαση του ΕΔΔΑ σχετικά με την κράτηση, το δικαστήριο διαπίστωσε παραβίαση των δικαιωμάτων ασφάλειας και των συνθηκών σύλληψης. Το αίτημα για επανεξέταση δεν έγινε δεκτό και, ως εκ τούτου, η απόφαση κατέστη τελεσίδικη», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε ο Τουντζ: «Πλέον εναπόκειται στο 22ο Ποινικό Τμήμα του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Άγκυρας να αξιολογήσει την υπόθεση, είτε κατόπιν παραπομπής είτε κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόμενων μερών. Πρέπει να περιμένουμε τη διαδικασία αξιολόγησης του δικαστηρίου».

Τα σχόλια του υπουργού Δικαιοσύνης ήρθαν μετά την έκκληση του Μπαχτσελί για την αποφυλάκιση του Ντεμιρτάς, σύμφωνα με τον οποίο: «Η νομική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Η αποφυλάκιση του Ντεμιρτάς θα είναι ωφέλιμη».

Εννιά χρόνια από την φυλάκιση Ντεμιρτάς

Η απόφαση του ΕΔΑΔ συνέπεσε με την ένατη επέτειο της φυλάκισης του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ενισχύοντας την κριτική που ασκείται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό στην Δικαιοσύνη της Τουρκίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του φιλοκουρδικού κόμματος DEM και του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), προέτρεψαν την κυβέρνηση να εφαρμόσει αμέσως την απόφαση και να απελευθερώσει τον Ντεμιρτάς, χαρακτηρίζοντάς την ως δοκιμασία της δέσμευσης της Τουρκίας στο κράτους δικαίου.

Ο Ντεμιρτάς, 52 ετών, πρώην συμπρόεδρος του φιλοκουρδικού Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP), βρίσκεται υπό κράτηση από τον Νοέμβριο του 2016. Καταδικάστηκε σε 42 χρόνια φυλάκισης για τις διαμαρτυρίες του 2014 για το Κομπάνι, οι οποίες ξέσπασαν μετά την επίθεση του ISIS στην κουρδική πόλη Κομπάνι της Συρίας, σε μια προσπάθεια να πιεστεί η τουρκική ηγεσία να πάρει πιο ενεργό ρόλο κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του, το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι η φυλάκισή του παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, θεωρώντας την πολιτικά υποκινούμενη.