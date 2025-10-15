Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: ο τρίτος και τελευταίος τόμος του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, η Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Ήταν άραγε τα χρόνια του ’80 μια «χρυσή» εποχή κοινωνικής απελευθέρωσης ή μια «χαμένη» δεκαετία αντιφάσεων; Ποιος ήταν ο ρόλος των πρωταγωνιστών της και πόσο βαριά σκιά ρίχνουν οι επιλογές τους στο σήμερα;

Σε αυτά τα ερωτήματα απαντούν οι κοινωνιολόγοι Παναγής Παναγιωτόπουλος και Βασίλης Βαμβακάς, επιμελητές της έκδοσης. Με 264 λήμματα, 770 τεκμήρια – φωτογραφίες, διαφημίσεις, κείμενα και δημοσιεύματα της εποχής – και τη συμβολή 150 και πλέον λημματογράφων, το βιβλίο σκιαγραφεί την πολυπρισματική εικόνα μιας δεκαετίας γεμάτης αντιθέσεις.

Από τις εκλογές του 1985 και την κορύφωση της δεξιάς-αντιδεξιάς διαίρεσης, έως τις νέες ανδρικές ταυτότητες, τα «καμάκια» και τα σκυλάδικα, το έργο προσφέρει ένα πολύχρωμο παζλ μνήμης και ανάλυσης.

Παράλληλα, 300 ακρωνύμια που κυριάρχησαν στον δημόσιο λόγο αποκωδικοποιούνται, δίνοντας στον αναγνώστη τα εργαλεία για να κατανοήσει όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και την κληρονομιά που αυτό άφησε στο παρόν.

Στο τεύχος Νοεμβρίου του Harper’s Bazaar Greece «ταξιδεύουμε» με τις υπέροχες κουβέντες ενός άνδρα που δεν ξεχωρίζει μόνον για την αξιόλογη πορεία του στο χώρο της υποκριτικής αλλά και για τις ουσιώδεις απόψεις του, που πάντα αποτελούν «τροφή» για σκέψη.

«Αν πεις στον άνθρωπό σου ψέμα, δε γυρίζει πίσω αυτό. Υπάρχουν ψέματα που είναι υπαρξιακά. Γιατί εγώ, στη δυαδική σχέση, ζητάω αναγνώριση. Αυτό είναι το θέμα. Ό,τι μου πεις είναι. Ό,τι μου δώσεις σήμερα.

Αν λες «Καλά, δε με ξέρεις, θα το έκανα εγώ αυτό τότε;», αλλά το έχεις κάνει, όταν μπορείς να μου πεις ψέματα με αυτό τον τρόπο, είναι προδοσία. Και δε μιλάω για το αν θα πας με άλλον, δε μιλάω για την απιστία. Αυτό είναι μέσα στη ζωή, ασχέτως αν νιώσεις προδομένος.

Αυτό που είναι τρομερά αφανιστικό είναι να μην το πεις. Να μην πληρώσεις το τίμημα του να χάσεις τον άλλο» , λέει μεταξύ πολλών άλλων ο Νίκος Κουρής στη συνέντευξη που θα συζητιέται για πολύ καιρό… Περί μόδας ο λόγος, και οι προβολείς εστιάζουν στα κομμάτια-κλειδιά της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας.

Η αισθητική της σεζόν φλερτάει με καθαρές φόρμες, πολύτιμες υφές και σύνολα όπου απογειώνεται η διαχρονική κομψότητα. Ακόμα, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την αγορά ενός ρολογιού που δεν αποτελεί απλά statement, αλλά πραγματική επένδυση.

Στο κομμάτι της ομορφιάς, ο μήνας είναι αφιερωμένος στην περιποίηση της επιδερμίδας με προϊόντα που μοιάζουν να έρχονται από… το μέλλον και στα νεογκουρμέ αρώματα που βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, γυναικών κάθε ηλικίας. O χειμώνας είναι εδώ, και το Harper’s Bazaar τον υποδέχεται με τον πιο γλυκό τρόπο!