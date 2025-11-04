Ένα νέο, δημιουργικό ταξίδι ξεκινά με την έναρξη του Δεύτερου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ», ενός θεσμού που ξεκίνησε με ενθουσιασμό και εξελίσσεται πλέον σε ένα σημαντικό εργαλείο έκφρασης, δημιουργικότητας και συμμετοχής των νέων στον δημόσιο διάλογο.

Η πρώτη διοργάνωση ανέδειξε με εντυπωσιακό τρόπο τη φωνή της μαθητικής κοινότητας, και απέδειξε πως όταν δίνουμε χώρο στους νέους να εκφραστούν, μπορούν να μας εμπνεύσουν και να μας προβληματίσουν ουσιαστικά. Ο φετινός Διαγωνισμός έρχεται να ενισχύσει αυτή την πορεία, ενθαρρύνοντας ακόμα περισσότερους μαθητές και μαθήτριες να αναδείξουν σκέψεις, ιδέες και προβληματισμούς μέσα από τη δυναμική της γραπτής δημοσιογραφικής έκφρασης.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, στο πλαίσιο της στενής και εποικοδομητικής συνεργασίας του με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, στηρίζει θερμά αυτή την πρωτοβουλία, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, της κριτικής σκέψης και της διαμόρφωσης του ενεργού, δημοκρατικού και υπεύθυνου πολίτη. Θέτοντας κοινές προτεραιότητες στοχεύουμε στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία, τη συνεργασία, τη δημιουργική έκφραση και την ευρύτερη κατανόηση του κοινωνικού γίγνεσθαι.

Η ενίσχυση τέτοιων πρωτοβουλιών αποτελεί ζωντανό παράδειγμα της προσπάθειάς μας να καλλιεργήσουμε αυτό το δυναμικό και δημιουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες, απαραίτητες για την κοινωνία του αύριο.

Γι’ αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» για την πολύτιμη ευκαιρία που προσφέρει στους νέους μας να εκφραστούν ελεύθερα, να εμβαθύνουν στην έρευνα, να συνεργαστούν δημιουργικά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα ζωντανό και ουσιαστικό αποτύπωμα στη δημόσια συζήτηση και στη διαμόρφωση μιας πιο ενημερωμένης και ενεργούς κοινωνίας.

Με οδηγό τη φαντασία, την τόλμη και την ευαισθησία των νέων μας, είμαι βέβαιη πως θα έχουμε την ευκαιρία για ακόμη μία φορά, να απολαύσουμε ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τις σελίδες των σχολικών τους εφημερίδων.

Αγαπητά μου παιδιά,

Αδράξτε την ευκαιρία και συνεχίστε να ονειρεύεστε, να δημιουργείτε και να συμμετέχετε. Η φωνή σας αξίζει να ακούγεται.