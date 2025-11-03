Η μαθητική εμπειρία είναι ολοκληρωμένη όταν στη μαθητική κοινότητα προσφέρονται ευκαιρίες διεύρυνσης των οριζόντων της, πειραματισμού και δημιουργικής παραγωγής πέρα από την αίθουσα διδασκαλίας και τα μαθήματα.

Ο δεύτερος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας προσφέρει ακριβώς αυτή την ευκαιρία. Δίνει τη δυνατότητα στις μαθήτριες και στους μαθητές να παρουσιάσουν ένα έργο που στηρίζεται στην ομαδικότητα, ένα έργο εκφραστή των ανησυχιών και των προσδοκιών τους, ένα έργο της γενιάς τους που απευθύνεται και αγγίζει κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Ειδικότερα σήμερα, με την ανάδυση των νέων τεχνολογιών να δημιουργεί από τη μια τεράστιες προοπτικές κι από την άλλη ανησυχίες για το ρόλο και τη μοναδικότητα της ανθρώπινης σκέψης, ο Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας έρχεται να αναδείξει σημαντικές δεξιότητες, όπως η κριτική και αναλυτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η σύνθεση ιδεών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου χαίρεται ιδιαίτερα για την ενεργό συμμετοχή του σε αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε η μαθητική νεολαία είναι τα υποψήφια φοιτητικά μέλη της κοινότητάς μας. Προτεραιότητα των Ανώτερων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων είναι η υψηλή κατάρτιση των φοιτητριών και φοιτητών τους και κυρίως η παίδευσή τους για κριτική σκέψη, συνεργασία και διεπιστημονική συνέργεια.

Είναι σημαντικό -από νωρίς- όλες και όλοι μας να κατανοήσουμε ότι τα λόγια και οι πράξεις μας έχουν αντίκτυπο στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον. Με αυτά στο νου, κάθε μας δραστηριότητα πρέπει να στρέφεται ταυτόχρονα στη δική μας ανάπτυξη και στη βελτίωση της κοινωνίας στην οποία ζούμε, θα μεγαλώσουμε και θα εργαστούμε.

Σας παροτρύνω λοιπόν να συμμετάσχετε και να προσφέρετε στην εφημερίδα της κοινότητάς σας το δικό σας δημιουργικό λιθαράκι. Είμαι βέβαιος ότι θα μάθετε πολλά μέσα από αυτή τη διαδικασία.

*Ο Τάσος Χριστοφίδης είναι Kαθηγητής στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου.