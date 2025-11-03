Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές του Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας του «Βήματος» για την άξια και διαρκή τους προσπάθεια να αναδεικνύουν τη φωνή της νέας γενιάς. Ο θεσμός αυτός προσφέρει στους μαθητές έναν πολύτιμο χώρο έκφρασης, έρευνας και δημιουργικότητας, καλλιεργώντας τη συνεργασία, την κριτική σκέψη και την υπευθυνότητα.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η περσινή διοργάνωση, όπου μέσα από τον Διαγωνισμό αναδείχθηκαν και βραβεύτηκαν οι καλύτερες μαθητικές εφημερίδες και τα πιο εμπνευσμένα άρθρα. Οι συμμετοχές ξεχώρισαν για την ποιότητα, το περιεχόμενο και το μεράκι των μαθητών, αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά διαθέτει φωνή, ευαισθησία και όραμα.

Εύχομαι η φετινή διοργάνωση να αποτελέσει ακόμη ένα βήμα προς ένα μέλλον γεμάτο ιδέες, τόλμη και δημιουργικότητα. Κάθε λέξη που γράφουν οι μαθητές, κάθε σκέψη που αποτυπώνουν στο χαρτί, είναι ένας μικρός σπόρος αλλαγής -μια υπόσχεση ότι η κοινωνία μας μπορεί να γίνει πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο φωτεινή, χάρη στη δύναμη των νέων ανθρώπων που τολμούν να εκφράζονται.

*Η Ευθυμία Μπάσδρα είναι Καθηγήτρια Βιοχημείας-Εμβιομηχανικής ΕΚΠΑ, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου.