Πέντε χρόνια νωρίτερα, ξεκινήσαμε ένα μεγάλο δημοσιογραφικό ταξίδι εντός των ανθισμένων οδών της ελληνικής εκπαίδευσης επιχειρώντας να φτιάξουμε το πρώτο οργανωμένο, συνεχές και αδιάκοπο πρόγραμμα έκδοσης μαθητικών εφημερίδων στην ιστορία του ελληνικού Τύπου.

Αποτέλεσμα και συνέχεια αυτού του γιγαντιαίου προγράμματος -που αντάμειψε με κάθε δυνατό τρόπο όσους συμμετείχαν σ’ αυτό- ήταν ο περυσινός 1ος Πανελλαδικός και Πανκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων, μια διοργάνωση στην οποία μπορούσαν πλέον να συμμετάσχουν όσα σχολεία από την Ελλάδα και την Κύπρο ήθελαν, με τις δικές τους δυνάμεις, με τις εφημερίδες που αδέσμευτα θα έφτιαχναν οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί τους ώστε τελικά να διεκδικήσουν την επιλογή τους από την κριτική μας επιτροπή και την βράβευσή τους.

Όσα ακολούθησαν δεν θα ήταν υπερβολικό να πω ότι ήταν τόσο εντυπωσιακά που άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό τις σκέψεις, τις αντιδράσεις, την αλληλεπίδραση, την δυναμική των κειμένων που γράφουμε και των απόψεων που εκφράζουμε ακόμη και σ εμάς τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που ασχοληθήκαμε ενεργά με το πρόγραμμα.

Έτσι, γράψαμε σενάρια, κάναμε γυρίσματα, φτιάξαμε μικρές ταινίες, διδάξαμε τις παλιές αρχές της δημοσιογραφίας όπως τις μάθαμε και οι ίδιοι όταν ξεκινήσαμε το δικό μας ταξίδι πριν από αρκετά χρόνια. Πιο πολύ απ’ όλα όμως …ξαναγνωριστήκαμε. Και αυτό συνέβη από την δυναμική όλων αυτών των νέων που έβαλαν κάτω μια εφημερίδα, την διάβασαν και μετά έκατσαν και την έγραψαν από την αρχή.

Από το κέφι τους, τις αυθεντικές αρχές τους, τις σοβαρές έρευνες και τα (στην συντριπτική πλειονότητα τους) άριστα άρθρα τους, τον (ναι) επαγγελματισμό τους, την διάθεση τους να αλλάξουν τον κόσμο.

Και τελικά φτάσαμε στο να δημιουργηθούν νέοι Όμιλοι δημοσιογραφίας σε πολλά Λύκεια της χώρας, που ήρθαν τελικά πιο κοντά στο «Βήμα» και στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό, δημοσιογραφικό πρόγραμμα που ξεκίνησε ποτέ. Τους ευχαριστούμε, τους υποδεχόμαστε και τους καλωσορίζουμε.

Την ίδια στιγμή, με χαρά κηρύσσουμε την έναρξη του 2ου Πανελλαδικού και Πανκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας (και περιμένουμε ότι θα ακολουθήσουν πολλοί ακόμα), υπό την αιγίδα των υπουργείων Ελλάδας και Κύπρου, σε συνεργασία με 5 δημόσια ΑΕΙ της χώρας, έγκριτους πανεπιστημιακούς και γλωσσολόγους καθώς και τους δυο οργανισμούς του ελληνικού υπουργείου Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων.

Φέτος να τιμήσουμε ειδικά τον ρόλο των Ελλήνων εκπαιδευτικών που θα έπρεπε να είναι το πρώτο στην τάξη επάγγελμα στη χώρα μας και να σας περιμένουμε να συμμετάσχετε όλοι.