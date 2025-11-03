Τι είναι μια σχολική εφημερίδα; Είναι ο χώρος του ταξιδιού, της φαντασίας, της ικανότητας, της λεκτικής πρόκλησης, του υγιούς ανταγωνισμού, της ελεύθερης βούλησης του κάθε μαθητή ή μαθήτριας που συμμετέχει σ αυτήν.

Πέρα από αυτά όμως, η σχολική εφημερίδα προσφέρει στα παιδιά εκείνη ακριβώς την γνώση που ξεκινάει ως παιχνίδι, μετουσιώνεται σε σοβαρή εκπαιδευτική αποστολή και καταλήγει σε ουσιαστική γνώση, πλήρης επίσης από συναισθήματα, εμπειρίες και ωριμότητα.

Η ήδη μικρή της ιστορία αποδεικνύει την επιτυχία των στόχων της, με βάση τη συμμετοχή αλλά και τον ενθουσιασμό με τον οποίο έγινε αποδεκτή από τους μαθητές μας. Γι’ αυτό και ένας διαγωνισμός σχολικών εφημερίδων, ένα γιγαντιαίο παιχνίδι των λέξεων, καταλήγει να είναι κάτι για το οποίο τελικά χαιρόμαστε και εμείς οι ίδιοι, διδάσκοντας εκ νέου νοητά τα παιδιά πώς μπορούν να μαθαίνουν και ταυτόχρονα να απολαμβάνουν τα βήματα τους στην μεγάλη εκπαιδευτική λεωφόρο της ζωής τους.

*Ο Γεώργιος Δάσιος είναι Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.