Η εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων ήταν μια πρωτοβουλία που ανέδειξε τη δημοσιογραφική ματιά των μαθητών και απέδειξε ότι η νέα γενιά μπορεί να επικοινωνεί με ωριμότητα, έμπνευση, όραμα και βαθιά ευαισθησία τα μαθητικά, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και πολιτικά ζητήματα που την απασχολούν. Οι μαθητικές εφημερίδες που διαγωνίστηκαν αποτέλεσαν έναν ζωντανό καθρέφτη του σχολείου και της κοινωνίας, ένα βήμα έκφρασης, συνεργασίας και υπευθυνότητας.

Με τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, η αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία θα δώσει αναμφίβολα την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους μαθητές να ανακαλύψουν τη χαρά της γραφής, της έρευνας και της δημιουργίας. Μέσω των σχολικών εφημερίδων, οι νέοι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις τους, να αναδείξουν την επικαιρότητα του σχολείου τους, να ασχοληθούν με κοινωνικά ζητήματα, να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη, να μάθουν τη δύναμη του λόγου, τη σημασία της συνεργασίας και την αξία της υπεύθυνης ενημέρωσης.

Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι οι σχολικές εφημερίδες ενισχύουν επίσης την αγάπη για την καλλιέργεια της γλώσσας. Μέσα από τη συλλογική εργασία και την αίσθηση δημιουργίας, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη γλώσσα όχι ως ένα δύσκολο σχολικό μάθημα, αλλά ως ζωντανό εργαλείο επικοινωνίας και πολιτισμού. Μαθαίνουν να σέβονται την ορθογραφία, τη σύνταξη και το ύφος, αλλά και να αξιοποιούν τη γλωσσική ποικιλία και τη δημιουργικότητα του λόγου. Επιπλέον, με τη γραφή τους, τα παιδιά δίνουν νέα πνοή στις λέξεις, συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και αποδεικνύουν ότι η γλώσσα μας συνεχίζει να εξελίσσεται και να εμπνέει. Έτσι, η εφημερίδα λειτουργεί ως ένα «εργαστήριο γλώσσας», όπου η θεωρία της διδασκαλίας μετατρέπεται σε πράξη.

Και, βέβαια, ανεξάρτητα από το ποιος θα βραβευτεί, όλοι οι συμμετέχοντες είναι νικητές, γιατί τόλμησαν να εκφραστούν, να συνεργαστούν, να δημιουργήσουν και να δώσουν ζωή στις ιδέες τους μέσα από τον λόγο.

Ελπίδα όλων μας είναι ο θεσμός αυτός να εξελιχθεί και να συνεχίσει να δίνει βήμα στις φωνές των μαθητών και να καλλιεργεί νέες φωνές δημοσιογραφίας, δημιουργίας και ελεύθερης έκφρασης.

*Η Παναγιώτα Παπαδοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας, Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.