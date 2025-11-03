Η μεγάλη ανταπόκριση στον πρώτο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων που διοργάνωσε «ΤΟ ΒΗΜΑ» επιβεβαίωσε τον ζήλο της νέας γενιάς να συμμετάσχει ενεργά στη δημόσιο σφαίρα με τα δικά της Μέσα.

Μαθητές και μαθήτριες δημιούργησαν εξαιρετικά εγχειρήματα στα οποία πειραματίστηκαν με τη σύνταξη ύλης, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και την αρθρογραφία, καταγράφοντας την επικαιρότητα με καθαρή και κριτική ματιά.

Σε καιρούς κρίσης των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, αθρόας ροής πληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναζήτησης της χαμένης εμπιστοσύνης στο δημοσιογραφικό λόγο, οι σχολικές εφημερίδες θέτουν την ανάγκη της ενημέρωσης στη βάση της, σε επίπεδο κοινότητας, συνιστώντας μια δυναμική άσκηση δημοκρατίας.

Ο Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας δημιουργεί ένα σημαντικό προηγούμενο προς αυτήν κατεύθυνση και με μεγάλη χαρά χαιρετίζω τη διοργάνωση του 2ου κύκλου του.

*Ο Παντελής Βατικιώτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.