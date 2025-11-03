Η πρωτοβουλία του «Βήματος» να δώσει φωνή στους μαθητές μέσω του θεσμού του Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας συνιστά μία σημαντική πράξη παιδαγωγικής υπευθυνότητας και πολιτισμικής καλλιέργειας. Μέσα από τον λόγο των ίδιων των μαθητών, αναδεικνύεται η πιο αυθεντική απεικόνιση της σχολικής πραγματικότητας, των προβληματισμών, των φιλοδοξιών και των αξιών της νέας γενιάς.

Η ενασχόληση των μαθητών με τη δημιουργία μιας εφημερίδας υπερβαίνει τη μορφή μιας απλής δραστηριότητας· πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία μάθησης, συνεργασίας και καλλιέργειας κοινωνικής συνείδησης. Μέσω αυτής, οι μαθητές έρχονται σε άμεση επαφή με τον κόσμο της έρευνας, της τεκμηρίωσης και της υπεύθυνης δημοσιογραφίας, ενισχύοντας παράλληλα την κριτική και αναλυτική τους σκέψη, ενώ συγχρόνως προάγουν τη δημιουργική τους αυτοέκφραση.

Ως μέλος της Κριτικής Επιτροπής του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, θεωρώ ιδιαίτερη τιμή τη συμμετοχή σε έναν θεσμό που ενδυναμώνει τον παιδαγωγικό ρόλο του Τύπου και αναδεικνύει τη φωνή των μαθητών ως ενεργών πολιτών του σήμερα και του μέλλοντος.

*O Δημήτρης Μπουραντώνης είναι Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης.