Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποτελεί χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, με συμπληρωματική αποστολή την επέκταση της προσφοράς του στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτόν στέκεται με εμπιστοσύνη δίπλα σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί την ελληνική εκπαίδευση σε όλες της τις βαθμίδες, θεωρώντας ότι η καλλιέργεια του λόγου, της σκέψης και της δημοκρατικής ευθύνης ξεκινά πολύ πριν από το Πανεπιστήμιο, στα σχολεία, όπου γεννιέται η αγάπη για τη γνώση και τον διάλογο.

Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, χαιρετίζω τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας «Το βήμα των Μαθητών». Πρόκειται για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της εφημερίδας «Το Βήμα» που ενισχύει την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, προάγοντας ταυτόχρονα την ενεργό συμμετοχή των νέων στην παραπάνω διαδικασία. Και αυτό γιατί η ενασχόληση των μαθητών και μαθητριών με τη σχολική εφημερίδα, μπορεί να μην ανήκει στην τυπική εκπαίδευση και να μην υλοποιείται στο πλαίσιο του αυστηρού σχολικού προγράμματος, αποτελεί όμως μια πολύτιμη μορφή βιωματικής μάθησης. Μέσα από τη συλλογική γραφή, τη συνεργασία, την έρευνα και τον διάλογο, οι νέοι και οι νέες καλλιεργούν την κριτική σκέψη, μαθαίνουν να εκφράζονται με ήθος και να συμμετέχουν δημιουργικά στον δημόσιο λόγο. Όλα αυτά καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικά σε μία εποχή που το θέμα του λειτουργικού αναλφαβητισμού αποτελεί μείζον ζήτημα της μαθητικής νεολαίας μας.

Εύχομαι ο Διαγωνισμός αυτός να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλες και όλους σας να εκφραστείτε ελεύθερα, να συνεργαστείτε δημιουργικά και να υψώσετε τη δική σας φωνή στον κόσμο γύρω σας, υπενθυμίζοντάς μας πως ο λόγος παραμένει το ισχυρότερο εργαλείο για να οικοδομούμε μια κοινωνία ανοιχτή, δίκαιη και ανθρώπινη.

Με εκτίμηση και θερμές ευχές για επιτυχία.

*Ο Κυριάκος Αναστασιάδης είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή και Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.