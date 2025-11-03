Ο περσινός, πρώτος Πανελλήνιος και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων άνοιξε έναν ακόμα δρόμο δημιουργικής έκφρασης για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Ελλάδας και της Κύπρου, αναδεικνύοντας την αξία της ελεύθερης, υπεύθυνης γραφής μέσα στο σχολείο.

Φέτος, ο θεσμός επιστρέφει δυναμικά! Η σχολική εφημερίδα γίνεται βήμα φωνής, έρευνας και δράσης. Ουσιαστικά ένας χώρος όπου οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συνδέσουν τη δημοσιογραφία με τις αξίες του ενεργού πολίτη και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κάθε ρεπορτάζ, κάθε άρθρο, κάθε σελίδα έχει τη δύναμη να εμπνεύσει, να ευαισθητοποιήσει και να φέρει τον διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω στην κριτική επιτροπή αυτού του θεσμού που δίνει στους μαθητές και τις μαθήτριες την ευκαιρία να ακουστούν και να αποδείξουν ότι η νέα γενιά μπορεί να γράψει –κυριολεκτικά και μεταφορικά– το μέλλον που της αξίζει.

*Ο Σπύρος Δουκάκης είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.