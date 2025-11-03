Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας που διοργανώνεται από την Εφημερίδα «Το Βήμα» αναδεικνύει τη δυνατότητα έκφρασης, ελεύθερης άποψης και καλλιέργειας της σκέψης των δημοσιογράφων της επόμενης γενιάς.

Παράλληλα αναγνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένος μαθητικός διαγωνισμός λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών προκλήσεων, ασάφειας και αμφιγνωμίας. Τι σημαίνει σήμερα να γράφει κανείς δημοσιογραφικά κείμενα όταν ο μέσος έφηβος μπορεί να ορίσει τις προδιαγραφές της όποιας θεματολογίας και να τα «παραγγείλει» από το ChatGPT; Πως μπορεί ο δημιουργός του μέλλοντος να ορίσει την αξία της όποιας πληροφορίας σε ένα περιβάλλον εύκολης παραποίησης περιεχομένου, κατασκευής πραγματικοτήτων, ανάδειξης μετα-αληθειών και αυτοαναφορικών δομισμών που ορίζουν τις κατακερματισμένες κοινωνικές αξίες και την ακραία πόλωση;

Και φέτος, ωστόσο, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της ιστορικής αυτής εφημερίδας ως διέξοδο για τον σκεπτόμενο νέο άνθρωπο. «Το Βήμα» αναγνωρίζει ότι οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας δεν περιορίζονται στην πληθώρα των πληροφοριών, αλλά αφορούν και στην αξιοπιστία τους. Σε έναν κόσμο όπου οι ψευδείς ειδήσεις και η παραπληροφόρηση δοκιμάζουν τα όρια της δημοκρατίας και της εμπιστοσύνης, η καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και της υπεύθυνης δημοσιογραφικής σκέψης καθίστανται πιο αναγκαία από ποτέ. Ο διαγωνισμός αυτός δίνει στους νέους την ευκαιρία να στοχαστούν πάνω σε αυτά τα ζητήματα και να ανακαλύψουν τη δύναμη του γραπτού λόγου ως μορφής υπαρξιακής αναζήτησης.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ενθαρρύνω τις μαθήτριες και τους μαθητές που εκφράζονται δημιουργικά, που σκέφτονται κριτικά και παρατηρούν με ευαισθησία τον κόσμο γύρω τους, να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία ως ένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα γνωριμίας με τον κόσμο της ενημέρωσης -έναν χώρο όπου η γραφή μετατρέπεται σε πράξη ευθύνης και η καθαρή σκέψη σε δύναμη αλλαγής.

*Ο Φιλήμων Μπαντιμαρούδης είναι Καθηγητής και Πρόεδρος στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.