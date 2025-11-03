Η εφημερίδα στο σχολείο είναι πολλά περισσότερα από μια μαθητική δημιουργία. Είναι ένα εργαστήριο δημοκρατίας, όπου οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν να ακούν, να τεκμηριώνουν, να διαφωνούν με σεβασμό και να συνθέτουν με ευθύνη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η δημοσιογραφία αποκτά ξανά τον βαθύτερό της ρόλο: να καλλιεργεί πολίτες που σκέφτονται κριτικά και συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνίας τους.

Ο δεύτερος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία που δίνει φωνή στους μαθητές, εμπνέει δημιουργικότητα και μας υπενθυμίζει ότι η ενημέρωση ξεκινά πάντα από την παιδεία.

Θερμά συγχαρητήρια στο «ΒΗΜΑ» και στον Όμιλο Alter Ego Media για τη συνέπεια, το όραμα και την προσήλωση στην καλλιέργεια της επόμενης γενιάς ενημερωμένων, συνειδητών και υπεύθυνων πολιτών και εύχομαι μελλοντικών δημοσιογράφων, που ελπίζω να έχω τη χαρά να υποδεχθώ κάποτε ως φοιτητές μου.

*Ο Νίκος Σ. Παναγιώτου είναι Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.