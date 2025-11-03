Ο 1ος Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων χαρακτηρίστηκε από την μαζική ανταπόκριση της μαθητικής κοινότητας, με την παρουσίαση σημαντικού αριθμού σχολικών εντύπων, είτε ήδη υπαρχόντων είτε νεοσύστατων. Η ποιότητα των κειμένων που υποβλήθηκαν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εκπαιδευτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και διακρινόταν για την ουσιαστική προσέγγιση των ζητημάτων, τη μεθοδική ανάλυση και τη φροντισμένη χρήση της γλώσσας.

O διαγωνισμός προσέφερε την ευκαιρία για την δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ελλάδας και της Κύπρου, προωθώντας τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την αίσθηση κοινής εκπαιδευτικής ταυτότητας. Ταυτόχρονα, όμως, έδωσε την δυνατότητα σε ένα εξωσχολικό κοινό να έχει στη διάθεσή του ένα μέσο για την καλύτερη προσέγγιση στους προβληματισμούς και τις δραστηριότητες των νέων.

Η συνέχιση της προσπάθειας με τον 2ο Διαγωνισμό θα ενισχύσει τον θεσμό, ο οποίος επιδιώκει την προώθηση της συνεργασίας και της ομαδικότητας μέσα από τη συλλογική δημιουργία σχολικών εντύπων, και την ανάδειξη της φωνής των μαθητών ως ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.

Όμως η ουσιαστική επιτυχία του εγχειρήματος αυτού θα εξαρτηθεί από τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές που συμμετείχαν, θα επιτύχουν να μεταλαμπαδεύσουν το πνεύμα της σχολικής δημοσιογραφίας στην επόμενη μαθητική γενιά, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση και την εξέλιξη της συλλογικής αυτής δημιουργίας.

*Ο Μόσχος Μορφακίδης-Φυλακτός είναι Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.