Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση, υπέρτατο χρέος και υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη συμμετοχή μου στην κριτική επιτροπή του 2ου Πανελλαδικού και Παγκύπριου Διαγωνισμού Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας.

Ο εν λόγω διαγωνισμός, ο οποίος διεξάγεται σε πανελλαδικό και παγκύπριο επίπεδο αποτελεί πρωτοβουλία της Ελληνικής Εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» και του Ομίλου ALTER EGO MEDIA. Διεξάγεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου και με την προκήρυξή του για 2η χρονιά συνεχή χρονιά, οι στόχοι και οι επιδιώξεις για το μαθητικό κοινό τίθενται ακόμα πιο ψηλά. Η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», με βαθιές ρίζες στον κόσμο της εκπαίδευσης θέτει πρωταρχικό μέλημα της μέσα από τον διαγωνισμό να προαγάγει τον δημοκρατικό βίο και τον διάλογο.

Η δημοσιογραφία αποτελεί τον πνευματικό θεματοφύλακα της αλήθειας και φιλοδοξεί να καταστήσει τους μαθητές και μαθήτριες, συνοδοιπόρους της έρευνας, του πολιτισμού και της γνώσης. Περαιτέρω, επιδιώκει να προσφέρει στους μαθητές τον δικό τους πνευματικό χώρο για να αφήσουν το αποτύπωμά τους, τις σκέψεις τους, τις αγωνίες και τα όνειρα τους…

Αναντίρρητα ο καθημερινός βίος έχει μεταβληθεί σε ένα ανελέητο αγώνα επιβίωσης, όπου προβάλλονται περισσότερο τα υλικά αγαθά και παραγκωνίζονται ή και υποτιμώνται τα πνευματικά. Σε μια τέτοια εποχή όπου ο κλονισμός του ήθους και του έθους αποτελεί πραγματικότητα, ο ενεργός πολίτης καλείται να υπερασπιστεί και να αγωνιστεί για την υγιή και υπεύθυνη δημοσιογραφία για να μπορέσει να αναζητήσει την αλήθεια μέσα από έρευνες, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις… Να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση να εντρυφήσει σε σύγχρονα προβλήματα και να καταστεί θεματοφύλακας των ανθρώπινων αξιών και του πολιτισμού καθιστώντας έτσι όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες κοινωνούς των δημοκρατικών θεσμών και των πανανθρώπινων αξιών μιας ευνομούμενης πολιτείας.

Ως εκ τούτου, η ευγενής άμιλλα και ο διαρκής πνευματικός αγώνας των μαθητών και μαθητριών μας, θα τους ασκήσει, θα τους σφυρηλατήσει και θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα να υιοθετήσουν στάσεις, να υπερασπιστούν αρχές και αξίες που αντιστάθηκαν στη λήθη και παρέμειναν αναλλοίωτες στο πέρασμα των αιώνων.

Εύχομαι από καρδιάς, καλή επιτυχία και ουσιαστική άσκηση στο πνευματικό σας ταξίδι! Το ταξίδι από μόνο του αποτελεί και το μέγιστο πνευματικό όφελος! Αυτή θα είναι μια πνευματική νίκη για τη Δημοκρατία. Καλή συγκομιδή καρπών!

*Η Δρ. Πολύμνια Χατζηνεοφύτου είναι Γενική Επιθεωρήτρια, Πρώτη Λειτουργός Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης Κύπρου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου.