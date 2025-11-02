«Φέτος δεν κάνουμε sprint, αλλά Μαραθώνιο»

Λύσεις για τη μεταφορά των μαθητών, που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Αττικής, από και προς το σχολείο τους, μελετά η Περιφέρεια Αττικής. Εφέτος ειδικά, η κατάσταση με τα δρομολόγια είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αρκετοί διαγωνισμοί έχουν κηρυχθεί άγονοι, με αποτέλεσμα εκατοντάδες παιδιά ειδικά από περιοχές της Ανατολικής Αττικής να αναγκάζονται να κάνουν καθημερινά πολλά χιλιόμετρα ακόμη και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Σε απαντητική επιστολή του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλειου Καπερνάρου προς τους γονείς μαθητών του Δήμου Σαρωνικού, με ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2025, μετά το αίτημά τους να παρέμβουν στην 22η συνεδρίαση του Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη, αναφέρεται ότι αναμένεται η εξέταση πρότασης αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου μεταφοράς μαθητών, την οποία υπέβαλλε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο. Η επιστολή – σημειώνει ο κ. Καπερνάρος – ήρθε ως συνέχεια της διευρυμένης διυπουργικής σύσκεψης υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και τη συμμετοχή του κ. Λιβάνιου, της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιου Πετραλιά.

Εκτός πούλμαν 397 μαθητές

Στην ίδια επιστολή, ο κ. Καπερνάρος επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς των γονέων μαθητών του Δήμου Σαρωνικού, αναφέροντας ότι από τα 25 δρομολόγια μεταφοράς 757 μαθητών «… τα 13 είναι εκτελούμενα (360 μαθητές) και τα 12 (397 μαθητές) παραμένουν ανεκτέλεστα».

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κατατεθεί και ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, με το οποίο ζητεί την άμεση θεσμική επίλυση του προβλήματος προκειμένου να λειτουργήσουν εύρυθμα οι σχολικές μονάδες. «Διεκδικούμε την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών μας στην εκπαίδευση & την τροποποίηση της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 50025/19-09-2018 (Β’ 4217/26-9-2018) “Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες”, η οποία να συμπεριλαμβάνει όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνες – τρίτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με κινητικά προβλήματα) ανεξαρτήτων κριτηρίων, αλλά και να ισχύσουν οι χιλιομετρικές αποστάσεις σε πραγματική και ασφαλή όδευση. Επίσης την κάλυψη όλων των δρομολογίων που σήμερα δεν έχουν ανάδοχο και την ενσωμάτωση όλων των εξαιρέσιμων», τονίζει.

«Τα χέρια μας είναι “δεμένα” αν δεν αλλάξει η ΚΥΑ»

Μιλώντας στο ΒΗΜΑ, η εντεταλμένη σύμβουλος Παιδείας στην Περιφέρεια Αττικής, Έρρικα Πρεζεράκου, αναφέρει ότι αναμένεται η τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), «… ώστε να αποκτήσει η Περιφέρεια μεγαλύτερη ευελιξία και εναλλακτικά εργαλεία».

«Το θέμα της μετακίνησης των μαθητών με στενοχωρεί. Αυτή τη στιγμή, με την υπάρχουσα ΚΥΑ, τα χέρια μας είναι “δεμένα”. Κάθε εβδομάδα κάνουμε διαπραγματεύσεις, αλλά δεν προσέρχονται ανάδοχοι. Είναι αλήθεια ότι ειδικά στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής έχει αυξηθεί κατά 16,5% ο πληθυσμός, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, και υπάρχουν δρομολόγια μη ελκυστικά, τα οποία σίγουρα επηρεάζονται και από την τιμή. Γι’ αυτό ζητάμε τροποποίηση της ρύθμισης ώστε να μπορεί να μισθώνει η Περιφέρεια και άλλα οχήματα, όπως για παράδειγμα ταξί, ή ακόμη και να αγοράσει οχήματα. Σήμερα τα οχήματα που μπορεί η Περιφέρεια να μισθώσει πρέπει να είναι δημόσιας χρήσης. Ούτε και οι Δήμοι έχουν δυνατότητα μίσθωσης οχημάτων», εξηγεί η κυρία Πρεζεράκου.

Στα 2.000 τα δρομολόγια στην Αττική

Σύμφωνα με στοιχεία που παραχωρεί η κυρία Πρεζεράκου, τα ημερήσια δρομολόγια στην Περιφέρεια Αττικής ήταν 564 το 2015, 1.000 το 2022 και φέτος προσεγγίζουν τα 2.000. «Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, το υπουργείο Μεταφορών – μέσω του ΟΑΣΑ – διαχειρίζεται συνολικά 1.270 δρομολόγια και στους 66 δήμους της Αττικής», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η μετεξέλιξη αυτή είναι απόρροια της αύξησης κάθε χρόνο κατά 6% των μαθητών στα ειδικά σχολεία, της πληθυσμιακής ανόδου κατά 16,5% στην Ανατολική Αττική και της ένταξης νέων σχολικών μονάδων, όπως τα Ωνάσεια.

Όπως αναφέρει, στην ύπαρξη άγονων δρομολογίων συντελούν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως η πανευρωπαϊκή έλλειψη επαγγελματιών οδηγών και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Φέτος προστέθηκαν και άλλοι δύο αστάθμητοι παράγοντες: ο “ανταγωνισμός” από ιδιωτικά σχολεία που χρησιμοποιούν πλέον εταιρίες με τουριστικά λεωφορεία και η αδυναμία των ΚΤΕΛ Αττικής να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για τα έτη 2025-2028. Ο τετραπλασιασμός, σχεδόν, των δρομολογίων διαμορφώνει μια νέα συνθήκη και αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου».

«Φέτος δεν κάνουμε sprint, αλλά Μαραθώνιο»

Οργισμένοι είναι γονείς με την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία, λόγω των ελλείψεων εκπαιδευτικών και των συγχωνεύσεων τμημάτων, με αιχμή του δόρατος τα σχολικά δρομολόγια.

«Η φετινή χρονιά στα σχολεία είναι, στο σύνολό της, η χειρότερη που έχουμε ζήσει. Φέτος δεν κάνουμε sprint, κάνουμε Μαραθώνιο για να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα στα σχολεία», λέει η Θεοδώρα Πασχαλίδου, μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων υπεύθυνη για την Ανατολική Αττική.

Η φετινή χρονιά – αναφέρει – ξεκίνησε με σημαντικά κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει με παράλληλες αναθέσεις, δηλαδή ένας φυσικός να διδάσκει στους μαθητές και χημεία.

«Τα ελλιπή σχολικά δρομολόγια και οι συγχωνεύσεις τμημάτων είναι δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Οι τέσσερις πιο πρόσφατες συγχωνεύσεις είναι στα δημοτικά Παλλήνης και Μαραθώνα, στο 3ο δημοτικό Ραφήνας και στο 2ο νηπιαγωγείο Γλυκών Νερών».

Λειτουργία ΕΠΑΛ… εκ περιτροπής

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί είναι, σύμφωνα με την κυρία Πασχαλίδου, η… εκ περιτροπής λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου Λαυρίου. «Ελλείψει καθηγητών, το σχολείο λειτουργεί εκ περιτροπής: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή για τους μαθητές της Α’ Λυκείου και Τρίτη, Πέμπτη για τους μαθητές της Β’ Λυκείου. Δυστυχώς σήμερα κανένα σχολείο δεν λειτουργεί επαρκώς. Ελλείψει εκπαιδευτικών ή δεν θα λειτουργεί το ολοήμερο ή δεν θα υπάρχουν όλες οι ειδικότητες. Αν αρρωστήσει ένας εκπαιδευτικός δεν “περισσεύει” συνάδελφός του για να τον αναπληρώσει. Και αυτό είναι το καλύτερο σενάριο, να λειτουργεί ένα σχολείο οριακά και οι γονείς να εύχονται να μη συμβεί κάτι στους εκπαιδευτικούς».

«Κόφτης στις «παράλληλες»

Οι γονείς καταγγέλλουν επίσης ότι οι συμπτύξεις σχολικών τμημάτων γίνονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Την ίδια στιγμή, για τα παιδιά που πάσχουν από ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα) έχει μπει «κόφτης» σε ότι αφορά την παράλληλη στήριξη. «Πλέον υπάρχει ένας ειδικός εκπαιδευτικός ανά τάξη και περνάει από όλα τα τμήματα. Μπορεί να φανταστεί κανείς τι γίνεται σε τμήματα με πέντε παιδιά που έχουν ΔΕΠΥ;», ρωτά η κυρία Πασχαλίδου, σημειώνοντας ότι όποιος σκεφτεί να βάλει ιδιωτική παράλληλη στήριξη στο παιδί του, πρέπει να γνωρίζει ότι η ταρίφα ξεκινά από 800 ευρώ.

Οι εκπρόσωποι της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), ζητούν, μεταξύ άλλων, κάλυψη όλων των κενών εκπαιδευτικών, πρόσληψη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών «με καθημερινή παρουσία και όχι μια φορά τη βδομάδα» και οριστική επίλυση του θέματος των σχολικών μετακινήσεων με δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα. Επίσης, τονίζουν ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει «χωρίς την εξατομικευμένη παράλληλη στήριξη που δικαιούται. Κανένα παιδί χωρίς σχολικό νοσηλευτή ή σχολικό βοηθό. Καμία οικογένεια να μην αναγκάζεται να επιλέγει μεταξύ της μόρφωσης ή της υγείας του παιδιού της».