Ελληνικό έδαφος πάτησε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τις κάμερες να καταγράφουν τη μαύρη λιμουζίνα και το κομβόι που τη μετέφερε στη νέα της κατοικία στο Κολωνάκι.

Το απόγευμα (16:30) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση καλωσορίσματος από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας που βρίσκεται κοντά στην αμερικανική πρεσβεία.

Το βράδυ θα είναι οικοδέσποινα σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσία επιχειρηματιών και πολιτικών.

Το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 θα βρεθεί στο Κέντρο Αθηνών, στο πάρτι που διοργανώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός προς τιμήν της. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε πάρτι στο Λονδίνο.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Πρώτη υποχρέωση

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Την Τετάρτη θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί η στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.