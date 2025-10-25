Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 40χρονη γυναίκα στο Κορωπί μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον 50χρονο σύντροφό της, μέσα στο σπίτι τους και μπροστά στα δυο ανήλικα παιδιά τους.

Η γυναίκα έχει δεχτεί βάναυσα χτυπήματα σε όλο της το σώμα, ενώ ο δράστης είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ το παιδί φέρει χτυπήματα στο σωματάκι του με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μπήκε στη μέση για να προστατέψει τη μητέρα του.

Αγοράκι 4 ετών «μάρτυρας» της φρίκης

Το ένα από τα παιδιά -4 ετών- που ήταν «παρών» στην κακοποίηση της μητέρας του ήταν αυτό που είπε στους αστυνομικούς ότι ο «μπαμπάς έδειρε τη μαμά» και έτσι κανείς δεν πίστεψε το θέατρο που έπαιξε ο 50χρονος.

Την κακοποιούσε επί χρόνια

Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως ο 50χρονος κακοποιούσε επί χρόνια την 40χρονη. Φίλη της οικογένειας σημείωσε πως: «Είχαν αρκετά προβλήματα σαν ζευγάρι, για το πού θα μένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ερχόταν εδώ αρκετές φορές και έκλαιγε. Λεκτική βία, ναι, συνέχεια, ότι ήταν άχρηστη, ότι δεν ήταν καλή μάνα».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τρεις ημέρες πριν το περιστατικό, ο 50χρονος είχε κλειδώσει τη σύντροφό του έξω από το σπίτι μαζί με το ένα παιδί. Γείτονες αναφέρουν ότι η γυναίκα φαινόταν στενοχωρημένη, αλλά απέφευγε να μιλήσει για ό,τι συνέβαινε.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη στο παρελθόν μία σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία, το 2023, εις βάρος της ίδιας γυναίκας.

«Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο ‘Λαϊκό’ είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Και μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κατά λάθος το μωρό», δήλωσε φίλη της 40χρονης.

Τι ισχυρίστηκε ο 50χρονος

Ο 50χρονος, σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς επέστρεψε από επαγγελματικό ταξίδι στο σπίτι και αντίκρισε τη 40χρονη αιμόφυρτη στο έδαφος. Αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ για να σώσει τη σύντροφο του καλεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

«Έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Όλα είναι κόκκινα»

Οι αστυνομικοί φθάνουν και βλέπουν αίματα παντού.

Η γυναίκα στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις της. Το οκτώ μηνών βρέφος στην κούνια και το αγοράκι 4 ετών έντρομο, σε κατάσταση σοκ στην αυλή. Ψελλίζει την αλήθεια: «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά το κεφάλι».

Αμέσως ο 50χρονος συλλαμβάνεται. Στο κινητό του έχει αποτυπώσει τη φρίκη.

Στο σπίτι έχει ήδη φθάσει η διευθύντρια του παιδικού σταθμού, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη μητέρα και σοκάρεται από την εικόνα.

Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού στον οποίο φοιτά ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, συνόδευσε τα δυο αγόρια στο νοσοκομείο Παίδων και παρέμεινε μαζί τους όλο το βράδυ. Έχοντας αποτυπώσει τις φρικτές εικόνες που αντίκρυσε ο τετράχρονος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Βίαιος

Η 40χρονη μητέρα έχει διασωληνωθεί στον Ερυθρό Σταυρό με τη ζωή της να κρέμεται από μια κλωστή. Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα κρανίου και ζυγωματικών, θλάση στον εγκέφαλο.

Ο 50χρονος είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου του.

Η γυναίκα είχε εκμυστηρευτεί σε φίλες της το μαρτύριο που περνούσε.

Τα δύο παιδιά που βίωσαν τη φρίκη μεταφέρθηκαν στο Παίδων. Σε κατάσταση σοκ παραμένει το μεγάλο αγοράκι.