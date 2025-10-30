Το υπουργείο «έδειξε» ως αρμόδιο για τις πληρωμές στους αγρότες ο σημερινός μάρτυρας της εξεταστικής, Σπύρος Καραμπλιάνης, εκπρόσωπος της εταιρείας Cognitera.

Ο μάρτυρας, κατά τη διάρκεια της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε πώς οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δεν είναι ευθύνη της εταιρείας του.

«Έχουν παραδοθεί όλα τα παραδοτέα στην ώρα τους. Υπεύθυνος για τις πληρωμές είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για την καθυστέρηση των πληρωμών, είναι θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου», όπως είπε.

Αιχμές για Μπαμπασίδη

Παρόλα αυτά ο κ. Καραμπλιάνης άφησε αιχμές κατά του πρώην προέδρου του Οργανισμού Κυριάκου Μπαμπασίδη, τον οποίο, όπως ανέφερε, η εταιρεία του έχει μηνύσει για παράβαση καθήκοντος, υποστήριξε πώς επί ημερών του «για εντελώς ακατανόητους λόγους, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ κωλυσιεργούσε και δεν ενεργοποιούσε την πρόβλεψη της αίτησης στα ΚΥΔ μέσω των οποίων γίνεται ο συντριπτικός όγκος των αιτήσεων των παραγωγών, προκαλώντας αυτονόητες σημαντικές καθυστερήσεις στις αιτήσεις των παραγωγών».

Ερωτηθείς για τυχόν παρανομίες, ο Σπυρίδων Καραμπλιάνης απάντησε ότι αντιλήφθηκε μόνο μεμονωμένα περιστατικά και όχι κάποια οργανωμένη κίνηση. «Εμείς βλέπουμε δεδομένα και όχι ονόματα, λαμβάνουμε κωδικούς και τους στέλνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έλεγχο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πάντοτε ενήμερος», όπως είπε.

Ενταση με την αντιπολίτευση

Πάντως, στην αρχή της συνεδρίασης σημειώθηκε ένταση με τη ΝΔ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αντιδρούν στην παρουσία του Σπύρου Καραμπλιάνη που είναι πρώην στέλεχος της εταιρείας, αντί του εν ενεργεία διευθύνοντα συμβούλου της Cognitera.

Σημειώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα κληθούν στην εξεταστική επιτροπή για κατάθεση υπουργοί που υπηρέτησαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ των οποίων είναι ο Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Τσιάρας και ο Μάκης Βορίδης.