Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, «για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους» εξέφρασε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον @MakisVoridis, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας. — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 26, 2025

Πού κα πώς έγινε η επίθεση στον Βορίδη

Υπενθυμίζεται οτι o πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης δέχθηκε επίθεση το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο στην Κρήτη σε έξοδό του με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με το NeaKriti, ενώ o πρώην υπουργός και η παρέα του δειπνούσαν, ομάδα 25 ατόμων με κουκούλες συγκεντρώθηκε έξω από το μαγαζί πετώντας αυγά και φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του.

Ο Μάκης Βορίδης, η οικογένειά του και η παρέα του φυγαδεύτηκαν σε παρακείμενο εστιατόριο -αρχικά στο υπόγειό του- έως ότου εμφανιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους βγάλουν με ασφάλεια από το σημείο και να τους απομακρύνουν.

«Εγώ τους ξέρω και δεν με εκπλήσσουν ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους!», ανέφερε σήμερα το πρωί σε ανάρτησή του ο Μάκης Βορίδης αναφορικά με την επίθεση σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Η ανάρτησή του

Την επίθεση στον Μάκη Βορίδη καταδίκασε με δήλωσή του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.