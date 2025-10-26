Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της ληστείας στο Λούβρο καθώς οι γαλλικές Αρχές έχουν προχωρήσει σε δυο συλλήψεις.

Δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί για την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, μεταδίδει το BBC επικαλούμενο τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Two arrested over theft of precious jewels from Louvre museum in Paris, French media say https://t.co/czugqJLgEq — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 26, 2025

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien και το Paris-Match, οι άνδρες κατάγονται αρχικά από το προάστιο Σεν-Σαν-Ντενί του Παρισιού, είναι περίπου 30 ετών και ο ένας ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ο ύποπτος ληστής προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία.

Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Οι δύο άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση για κλοπή από συμμορία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η ληστεία σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου όταν μια ομάδα τεσσάρων ατόμων εισέβαλε με τροχούς στην αίθουσα του Απόλλωνα και αφαίρεσε πολύτιμα αντικείμενα, αφήνοντας ένα εξ αυτών πίσω, καθώς τους έπεσε.

Αποδοκιμάζει την «βιαστική αποκάλυψη» η Εισαγγελέας Παρισιού

«Λυπάμαι βαθιά την βιαστική αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών από ενημερωμένα άτομα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η έρευνα», δήλωσε η Λορ Μπεκό σε δήλωση που έλαβε η Le Figaro.

«Αυτή η αποκάλυψη μπορεί μόνο να βλάψει τις ερευνητικές προσπάθειες των 100 περίπου ερευνητών που έχουν αναπτυχθεί στην αναζήτηση τόσο των κλοπιμαίων κοσμημάτων όσο και όλων των δραστών» σημείωσε.

Συγχαρητήρια από τον γάλλο υπ. Εσωτερικών

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο κοινωνικό δίκτυο X, ο νέος Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ έδωσε τα «θερμά του συγχαρητήρια στους ερευνητές που εργάστηκαν ακούραστα» για τη σύλληψη των δύο ληστών.

Το χρονικό της ληστείας στο Λούβρο

Σε μια άψογα οργανωμένη επιχείρηση μέρα μεσημέρι, τέσσερις ληστές με καλυμμένα πρόσωπα σταμάτησαν έξω από το Λούβρο, δίπλα στον Σηκουάνα. Περίπου στις 9:30 το πρωί, μισή ώρα αφότου είχαν αρχίσει να μπαίνουν οι πρώτοι επισκέπτες από την κεντρική είσοδο, οι δράστες στάθμευσαν στη νότια πλευρά του κτιρίου με φορτηγό που διέθετε υδραυλικό ανυψωτικό καλάθι και αναδιπλούμενη σκάλα, με την οποία ανέβηκαν σε μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου.

Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, διέρρηξαν παράθυρο χρησιμοποιώντας τροχό και ηλεκτρικά εργαλεία. Έσπασαν τις γυάλινες προθήκες, άρπαξαν τα κοσμήματα, και μέσα σε λίγα λεπτά οι συναγερμοί ήχησαν σε ολόκληρο το μουσείο. Οι ληστές διέφυγαν γρήγορα με μοτοσικλέτες.

Ολόκληρη η επιχείρηση διήρκεσε λιγότερο από δέκα λεπτά, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές. «Ήταν η δουλειά μιας έμπειρης ομάδας που είχε ξεκάθαρα μελετήσει τον χώρο», δήλωσε.

Τι έκλεψαν;

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι εκλάπησαν οκτώ αντικείμενα, όχι όμως η υπερπολύτιμη κορώνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, την οποία οι ληστές φέρεται να εγκατέλειψαν φεύγοντας.

Δεν άγγιξαν επίσης το περίφημο διαμάντι Regent, αξίας άνω των 60 εκατ. δολαρίων (περίπου 45 εκατ. λίρες), το οποίο βρισκόταν στην ίδια αίθουσα.

Μεταξύ των κλοπιμαίων βρίσκονται μια τιάρα, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα περιδέραιο από ζαφείρια που ανήκαν στη βασίλισσα Μαρία-Αμελί και στη βασίλισσα Ορτάνς, καθώς και κοσμήματα από τη συλλογή της Μαρίας-Λουίζας.

Όλα φυλάσσονταν στην Αίθουσα του Απόλλωνα, που κατασκευάστηκε το 1661 επί Λουδοβίκου ΙΔ΄. Η εντυπωσιακή αίθουσα, στολισμένη με φύλλα χρυσού και πίνακες, αποτέλεσε το πρότυπο για τη φημισμένη Αίθουσα των Κατόπτρων στις Βερσαλλίες.