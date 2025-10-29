Εντελώς ξαφνικά, έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τρίτης, 28 Οκτωβρίου, ο γνωστός μαέστρος – πιανίστας Γιώργος Νιάρχος, με τη σύζυγό του, Μάρα Θρασυβουλίδου να τον αποχαιρετά με σπαραγμό, γνωστοποιώντας την είδηση του θανάτου του και τις λεπτομέρειες γύρω από την κηδεία του.

Μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η σοπράνο που έχει διαπρέψει και στο μουσικό θέατρο, περιγράφει τη σχέση ζωής που είχε με τον σύντροφό της: «Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ο υπέροχος άνθρωπος και ταλαντούχος συνθέτης, ενορχηστρωτής και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χθες το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε πολύ και με προστάτευσε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο μέντοράς μου, ο δάσκαλός μου, το σύμπαν ολόκληρο…».

Η κηδεία του Γιώργου Νιάρχου θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στη μία μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τρύφωνα στο κοιμητήριο της Κηφισιάς, όπου φίλοι και συνεργάτες θα αποχαιρετήσουν μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Η καριέρα του Γιώργου Νιάρχου

Σύμφωνα με το βιογραφικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης», ο Γιώργος Νιάρχος γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Ελλάδα και στη Βιέννη (Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών) σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας.

Στην πλούσια και πολυεπίπεδη καριέρα του, ενορχήστρωσε και διηύθυνε τρεις φορές συμμετοχές στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ενώ διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής και μαέστρος ‐ ενορχηστρωτής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί σειρά ετών, καθώς κι ενορχηστρωτής και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Η υπογραφή του βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές παραγωγές της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως τα θεατρικά έργα «Hello Dolly», «Η Εύθυμη Χήρα», «Μάλα», καθώς και παραστάσεις στο Ηρώδειο, μεταξύ των οποίων τα «Γυναικών Πάθη» με μουσική πάνω σε χορικά του Ευριπίδη, μεγάλες συναυλίες, επίσης στο Ηρώδειο (της Βουλής των Ελλήνων με ελληνική οπερέτα και σολίστ τη Μάρα Θρασυβουλίδου, για τον Μιχάλη Σουγιούλ), καθώς και συναυλίες με τη Μαρινέλλα και τον Γιώργο Νταλάρα, στο Μέγαρο Μουσικής και σε πολλά άλλα θέατρα και φεστιβάλ ανά την Ελλάδα.

Συμμετείχε σε πολλά Φεστιβάλ (π.χ. Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου),και εγκαινίασε σημαντικά θέατρα με ελληνική οπερέτα (Β’ Σκηνή της Λυρικής Σκηνής με τους «Απάχηδες των Αθηνών», με δική του μουσική διασκευή κι ενορχήστρωση, το ιστορικό Θέατρο «Απόλλων», στη Σύρο που ήταν το Α’ Λυρικό Θέατρο της Ελλάδος με τον «Βαφτιστικό» και το «Βουλευτικό» στο Ναύπλιο, που ήταν η Α’ Βουλή των Ελλήνων. Έχει δώσει πολλές συναυλίες σ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό (Μόντρεαλ του Καναδά με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, στην Όπερα της Αλεξάνδρειας, παρόντος του Πατριάρχου Θεόδωρου Β’, στη Βιέννη, όπου και ερμήνευσε στο πιάνο σε πρώτη εκτέλεση το «Valse D»,που συνέθεσε εις μνήμην του Νικολάου Δούμπα, μεγάλου έλληνα χορηγού που έζησε στη Βιέννη(1830‐1900).Έχει τιμηθεί με πολλούς χρυσούς και πλατινένιους δίσκους για τις συνεργασίες του με τα πρώτα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.