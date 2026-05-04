Την 1η Μαΐου o D. Trump δήλωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι σκοπεύει να αυξήσει τους δασμούς για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ από 15% που ισχύει τώρα στο 25%, «απειλή» που αν υλοποιηθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, θα μπορούσε να κοστίσει στους ευρωπαίους κατασκευαστές έως και 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για το 2026 και έως 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του αμερικανού προέδρου στον Τύπο, η αύξηση των δασμών στο 25% θα αναγκάσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές να κινηθούν «ταχύτερα» ως προς την μεταφορά παραγωγής στις ΗΠΑ ενώ όπως σημείωσε, πήρε την συγκεκριμένη «απόφαση» καθώς η ΕΕ δεν συμμορφώθηκε πλήρως με τις προβλέψεις της αμερικανοευρωπαϊκής εμπορικής συμφωνίας.

Αν και προς το παρόν ή, αν προτιμάτε, ως συνήθως, ο αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε διευκρινίσεις ως προς το με ποια πρόβλεψη της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ δεν συμμορφώθηκε η δεύτερη, η Κομισιόν έχει ζητήσει ήδη διευκρινίσεις από την αμερικανική διοίκηση.

Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αναφέρεται στην εμπορική συμφωνία του Σεπτεμβρίου του 2025, σύμφωνα με την οποία οι δασμοί για τα αυτοκίνητα ευρωπαϊκής παραγωγής θα διαμορφώνονταν στο 15% αντί του τότε ισχύοντος 27,5% με την προϋπόθεση βέβαια ότι η Ευρώπη θα ήρε τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα. Επίσης η συγκεκριμένη συμφωνία δεν προβλέπει μόνο δασμούς για ολοκληρωμένα προϊόντα αλλά και για «κρίσιμες» πρώτες ύλες όπως ο χάλυβας και το αλουμινίου. Να σημειωθεί ότι η επίμαχη συμφωνία δεν έχει προς το παρόν επικυρωθεί από την ΕΕ λόγω, αφενός, των συνήθων χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται αλλά και λόγω πολιτικής του D. Trump.

Για την ακρίβεια, οι Ευρωπαίοι ανέστειλαν τις διαδικασίες επικύρωσης της συμφωνίας σε δύο περιστάσεις, όταν προέκυψε το ζήτημα με την Γροιλανδία όταν δηλαδή ο αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Δανίας και όταν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την παγκόσμια δασμολογική πολιτική του D. Trump.

Σύμφωνα πάντως με την ερμηνεία αναλυτών εκεί βρίσκεται και το διακύβευμα σε αυτήν την περίπτωση, καθώς η «απειλή» Trump ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια ώθησης των ευρωπαϊκών θεσμών να επικυρώσουν την σχετική συμφωνία χωρίς περαιτέρω αιτήματα για αλλαγές ή καθυστερήσεις, με δεδομένο ότι προτάθηκε τον Ιούλιο του 2025 και πήρε την τελική της μορφή τον Σεπτέμβριο του 2025, ωστόσο ακόμα δεν έχει επικυρωθεί.

Παρ΄όλα αυτά όπως σημείωσε εκπρόσωπος της ΕΕ, η εφαρμογή των δεσμεύσεων που προβλέπει η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ υλοποιείται με βάση την τυπική νομοθετική διαδικασία και πρακτική της ΕΕ, με την αμερικανική διοίκηση να έχει ενημερωθεί πλήρως για την πρόοδο της διαδικασίας.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια, έχει προγραμματιστεί ήδη συνάντηση για τις 6 Μαΐου των επιφορτισμένων με τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και των αρμόδιων ευρωπαϊκών αρχών προκειμένου να αναζητηθεί λύση, με τον ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτου) να εκδίδει ανακοίνωση καλώντας τους Ευρωπαίους «να βρουν κοινή λύση που θα επιφέρει την ταχεία και επιτυχή επίλυση του ζητήματος», καθώς όπως υπογραμμίζεται οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων ανήλθαν σε 18,4% των συνολικών εξαγωγών της Ευρώπης, με δεδομένο και ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τη δεύτερη κατά σειρά, μετά την Μεγ. Βρετανία, μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ευρώπης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η VDA το κραταιό γερμανικό λόμπι κατασκευαστών αυτοκινήτου κάλεσε για αποκλιμάκωση με την επικεφαλής της, Hildegard Muller να τονίζει ότι το κόστος των επιπλέον δασμών «θα είναι τεράστιο τόσο για τη γερμανική όσο και για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σε μια συγκυρία που βρίθει επιχειρηματικών προκλήσεων», ενώ πρόσθεσε ότι, προφανώς, αν αυξηθούν οι δασμοί στο 25%, αυτό θα έχει επίπτωση και στην τσέπη των αμερικανών καταναλωτών.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η συνολική αξία των γερμανικών εξαγωγών σε αυτοκίνητα και σχετικά ανταλλακτικά προς τις ΗΠΑ για το 2024 ανήλθε 32,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σε ό,τι αφορά την ακριβή εικόνα για το κόστος που θα κληθεί να επωμιστεί η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αν υλοποιηθεί η απόφαση για δασμούς 25% για τους επόμενους οκτώ μήνες του 2026, και για το 2027, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, ο όμιλος VW αναμένεται να επιβαρυνθεί με επιπλέον 1,289 δις ευρώ για το 2026 και 1,97 δις ευρώ για το 2027 (9% και 11% των κερδών του προ τόκων και φόρων αντίστοιχα), ο όμιλος Stellantis με 578 εκ. ευρώ και 1,07 δισεκατομμύριο ευρώ το 2026 και το 2027, ποσά που αντιστοιχούν σε 21% και 19% των κερδών του προ φόρων και τόκων για τις αντίστοιχες χρονιές, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις, ο όμιλος BMW θα επιβαρυνθεί με 757 εκ. ευρώ για το 2026 και με 1,17 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2027 (12% και 15% των κερδών του προ φόρων και τόκων), ο όμιλος Mercedes-Benz θα μπορούσε να δεχτεί πλήγμα 589 εκ. ευρώ και ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2026 και 2027, αντίστοιχα, μεγέθη που αντιστοιχούν με το 14% και το 18% των κερδών του προ φόρων και τόκων ενώ για την Porsche το επιπλέον κόστος αποτιμάται σε 311 εκατομμύρια ευρώ και 455 εκατομμύρια ευρώ για 2026 και 2027, ποσά που με αντιστοιχούν σε 16% και 21% των κερδών προ φόρων και τόκων για τις αντίστοιχες χρονιές.