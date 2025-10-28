Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα, καθώς και σταδιακά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο Ιόνιο, τη δυτική και τη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα, όπου μέχρι το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Η ορατότητα θα είναι κατά διαστήματα περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, τις πρωινές και βραδινές ώρες, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει τις μετακινήσεις των πολιτών που θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, με σταδιακή εξασθένηση τη νύχτα.

Πτώση θερμοκρασίας – Φθινοπωρινό σκηνικό παντού

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια τους 22-23 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 24 και στα νησιά του Αιγαίου τους 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 20 βαθμών, με πιθανότητα ασθενών βροχών το πρωί, ενώ στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά, με τους ανέμους να ενισχύονται έως τα 6 μποφόρ. Αντίθετα, στη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου τα φαινόμενα θα είναι ασθενέστερα και θα εξασθενήσουν γρήγορα. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται επίσης τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με ανέμους έως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες που θα φτάνουν τους 25 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα παραμείνουν ωστόσο κάποιες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως το πρωί, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες τιμές 19-25 βαθμούς.

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες, με αραιές νεφώσεις από τα δυτικά και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου τοπικές βροχές θα εμφανιστούν εκ νέου στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου η αστάθεια θα παραμείνει περιορισμένη στη δυτική Ελλάδα, με πιθανές τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και ήπιο καιρό στις υπόλοιπες περιοχές.

Η φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού έρχεται με ήπιες θερμοκρασίες αλλά εναλλαγές νεφώσεων και φαινομένων, θυμίζοντας ότι το καλοκαίρι έχει πια οριστικά δώσει τη θέση του στο φθινόπωρο. Οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν υπό σχετικά καλές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, με μόνο τοπικές βροχές να διαταράσσουν προσωρινά το εορταστικό κλίμα.