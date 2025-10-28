Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στο λιμάνι του Ηρακλείου υψώθηκε η ελληνική σημαία των 1.440 τετραγωνικών μέτρων, σε μια πρωτοβουλία της οικογένειας Καλαθάκη. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί να τιμήσει τις αξίες της πατρίδας και να συμμετάσχει συμβολικά στον εορτασμό της ημέρας.

Μια γαλανόλευκη γιγαντιαίων διαστάσεων

Η σημαία, διαστάσεων 32Χ45 μέτρων, υψώθηκε με τη βοήθεια γερανού, συνοδεία του εθνικού ύμνου. Το τεράστιο μέγεθός της την καθιστά ορατή από πολλά σημεία της πόλης, προσδίδοντας εντυπωσιακό θέαμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Τιμή στη μνήμη και στις αξίες της πατρίδας

Η Ιάσμη Καλαθάκη, εκ μέρους της οικογένειας, τόνισε ότι «είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε όσους χάθηκαν για την πατρίδα και να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι τη θυσία τους και τις αξίες τους δεν πρέπει να τις ξεχνάμε».

Η πρωτοβουλία της οικογένειας Καλαθάκη συνεχίζει να αποτελεί κάθε χρόνο ένα ισχυρό σύμβολο της συλλογικής μνήμης και της εθνικής υπερηφάνειας, ενισχύοντας την αίσθηση κοινότητας και τιμής κατά την Εθνική Επέτειο.