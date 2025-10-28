Με αναφορά στη σημασία του εθνικού ΟΧΙ και το διαχρονικό του μήνυμα απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς το δικό του μήνυμα για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. «Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη – που έμεινε στην Ιστορία: ΟΧΙ στην Υποταγή!» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι το έπος του ’40 αποτελεί παράδειγμα θάρρους και εθνικής αξιοπρέπειας, καθώς ο ελληνικός λαός δεν φοβήθηκε ούτε τις διεθνείς ισορροπίες ούτε την υπεροπλία του εχθρού. «Δεν υπολόγισε “διεθνείς συσχετισμούς” κι ας ήταν όλα εναντίον του. Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος», τόνισε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στη διαχρονική αξία του ΟΧΙ ως συμβόλου εθνικής αξιοπρέπειας και ελευθερίας: «Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία! Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε. Κι άλλο δεν ξέρουμε. Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Και να φανούμε αντάξιοί του».