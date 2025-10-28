Αν και ο μπακαλιάρος έχει καθιερωθεί ως το εθνικό φαγητό της 25ης Μαρτίου που δεν λείπει από κανένα οικογενειακό τραπέζι, πολλοί είναι εκείνοι που τον επιλέγουν και στο τραπέζι της 28ης Οκτωβρίου.

Η αλήθεια είναι ότι δεν συνδέει κάτι την 28η Οκτωβρίου με τον μπακαλιάρο παρότι υπάρχει αυτή η παρανόηση. Το «ψάρι του βουνού» ή «φτωχογιάννης», όπως λένε τον παστό μπακαλιάρο οι παλιοί, έχει άρρηκτα συνδεθεί με την 25η Μαρτίου και τη διακοπή της νηστείας της Σαρακοστής για τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Την ημέρα του Ευαγγελισμού καταλύεται η νηστεία και οι πιστοί επιτρέπεται να φάνε ψάρι, οπότε ο μπακαλιάρος σκορδαλιά έχει παραδοσιακά «δεθεί» με τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Το εθνικό φαγητό της 25ης Μαρτίου επιλέγεται από τους περισσότερους και για το τραπέζι της 28ης Οκτωβρίου, με τη συνήθεια αυτή να μην στηρίζεται σε κάποια θρησκευτική επιταγή, αλλά περισσότερο σε γαστρονομική παράδοση.

Ο μπακαλιάρος σκορδαλιά τείνει να καθιερωθεί ως άτυπο εθιμοτυπικό της εθνικής επετείου του «όχι».

Οι συνταγές πολλές με τον τηγανητό μπακαλιάρο σε μπόλικο λάδι, συνοδεία σκορδαλιάς, να έχει την τιμητική του. Ο μπακαλιάρος, ως πρώτη ύλη, δεν περιορίζει. Το argiro.gr δίνει ιδέες για κάθε γούστο. Εμείς, ξεχωρίσαμε τέσσερις συνταγές που κινούνται μεταξύ παράδοσης και «πειράγματος».

Με βασικό συστατικό τον μπακαλιάρο: συνταγές που πρέπει να δοκιμάσετε

Φιλέτο μπακαλιάρου με πατάτες και μανιτάρια

Εύκολο φαγητό, με τρυφερό φιλέτο μπακαλιάρου, μελωμένες πατάτες, μανιτάρια και αρωματική σάλτσα.

Συνταγή: Φιλέτο μπακαλιάρου με πατάτες και μανιτάρια

Βurger ψαριού

Πεντανόστιμο burger ψαριού με σάλτσα άνηθου, μαγιονέζα και πίκλες.

Συνταγή: Βurger ψαριού

Αλιάδα

Παραδοσιακή συνταγή για αλιάδα, που φτιάχνεται με πατάτα και ζουμί από το μπακαλιάρο.

Συνταγή: Αλιάδα

Κροκέτες μπακαλιάρου

Κροκέτες μπακαλιάρου από την Αργυρώ, πεντανόστιµες και τραγανές.

Συνταγή: Κροκέτες μπακαλιάρου