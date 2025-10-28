Η σημερινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν μόνο επίδειξη τεχνολογικής ισχύος· ήταν πλήρης αποτύπωση του νέου σχεδίου επιχειρησιακής σκέψης των Ενόπλων Δυνάμεων. Το Τμήμα Καινοτομίας και Νέων Οπλικών Συστημάτων, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, συγκέντρωσε ολόκληρο το φάσμα συστημάτων — από ατρακτιδιακά όπλα αέρος-εδάφους μέχρι πλωτά αυτόνομα μέσα και μονάδες παραγωγής drone στο πεδίο. Παρακάτω, αναλύουμε κάθε κύριο στοιχείο, τι φέρνει στην επιχειρησιακή ικανότητα και πώς συνθέτουν την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Spike NLOS και συνδεδεμένα ISR μέσα

Το Spike NLOS (Non Line of Sight) εισάγει στο πεδίο μάχης έναν πολλαπλού ρόλου πύραυλο ακρίβειας με εμβέλεια μέχρι 32 χλμ. Η προστιθέμενη αξία δεν είναι μόνο το βεληνεκές αλλά η ενσωμάτωση στο δίκτυο μάχης: το σύστημα συνεργάζεται άμεσα με μη επανδρωμένα αεροχήματα (π.χ. ORBITER) που αναγνωρίζουν στόχους σε βάθος έως 50 χλμ και μεταδίδουν τα στοιχεία βολής σε πραγματικό χρόνο — δημιουργώντας γρήγορο κύκλο αναγνώρισης-προσβολής.

Ελληνικά «made in Greece»: Αρχύτας, Υπερίων και Κένταυρος

Το «Αρχύτας» είναι ένα εγχώριο ΣμηΕΑ με κάθετη απογείωση/προσγείωση (VTOL) που μπορεί να επιχειρεί τόσο από ξηράς όσο και από πλοία — χαρακτηριστικό κρίσιμο για ναυτικές επιχειρήσεις. Η αυτονομία (~2 ώρες) και το ύψος λειτουργίας (μέχρι ~5.000 μ.) το καθιστούν αξιόπιστο ISR στοιχείο για φρεγάτες και παράκτιες μονάδες.

Το δίδυμο «Υπερίων – Κένταυρος» αντιπροσωπεύει την εγχώρια αντι-drone τεχνολογία: ο «Κένταυρος» έχει ήδη επιχειρησιακή εφαρμογή σε φρεγάτες, με ηλεκτρονικές παρεμβολές για εξουδετέρωση μικρών/μεσαίων drones. Ο «Υπερίων», εξέλιξη του Κένταυρου, υπόσχεται αυτόματη ανίχνευση και εξουδετέρωση σε 360°, αυξάνοντας την αυτονομία αποφάσεων και μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης.

Πολεμικό Ναυτικό και θαλάσσια μη επανδρωμένα μέσα

Τα S-100 και A900 προσθέτουν στο ναυτικό ISR ικανότητες μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ευκρίνειας: το S-100 που εντάσσεται στις Belharra αναφέρεται σε στόχο βάθους έως 100 χλμ· το A900, ως μη επανδρωμένο ελικόπτερο, παρέχει live electro-optic εικόνα μέχρι 30 χλμ. Το Ταχύπλοο VTR της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου προσθέτει επιτήρηση επιφανείας με αυτόνομη πλοήγηση και συστήματα ανίχνευσης/αποφυγής εμποδίων — χρήσιμο σε επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων και προστασία νηοπομπών.

Αεροπορικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Η Πολεμική Αεροπορία παρουσίασε τον οπλισμό της: Meteor, Scalp, AGM-88 HARM — όπλα που εξασφαλίζουν ικανότητα αέρα-αέρος μεγάλης εμβέλειας, κρούσης υψηλής ακρίβειας και καταστολής εχθρικών ραντάρ. Παράλληλα, οι μακέτες Rampage και τα κιτ καθοδήγησης SPICE (που μετατρέπουν βόμβες σε κατευθυνόμενα όπλα μακρού βεληνεκούς) δείχνουν εμφατικά την έμφαση σε κρούσεις μεγάλης ακρίβειας και stand-off ικανότητες.

Μη επανδρωμένα συστήματα V-BAT, Orbiter, HERON και S-100

Το V-BAT ξεχωρίζει ως ένα από τα λίγα συστήματα παγκοσμίως με VTOL και μεγάλη αυτονομία (αναφέρεται ικανό να επιτηρεί σε βάθος ~200 χλμ). Το ORBITER λειτουργεί συμπληρωματικά ως ISR πλατφόρμα για το Spike, διευρύνοντας το βεληνεκές αναγνώρισης. Το HERON παρέχει μακράς διαρκείας επιτήρηση (αυτονομία >40 ωρών, εμβέλεια ~350 χλμ), κρίσιμο για συνοριακή κάλυψη και διαρκή ISR παρουσία.

Εδαφικές πλατφόρμες και αισθητήρες: M1117 και Μηχανήματα Ειδικών Αποστολών

Τα τεθωρακισμένα M-1117, εξοπλισμένα με ηλεκτροοπτικούς αισθητήρες και συστήματα drone, λειτουργούν ως κινητοί κόμβοι επιτήρησης. Οι ρομποτικές μονάδες EOD (Robot EOD) και τα ρομπότ εκκαθάρισης του ΤΕΝΞ μειώνουν τον κίνδυνο για προσωπικό κατά την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών.

Κινητές μονάδες παραγωγής, Command & Control και επικοινωνίες

Αφετηρία σημαντικής αλλαγής αποτελεί η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone: φορητές μονάδες 3D-εκτύπωσης που μπορούν να παράγουν ανταλλακτικά και έως 1.000 FPV-drones το χρόνο επιτόπου — μετασχηματίζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα σε πεδίο μάχης. Ο Τακτικός Σταθμός Command & Control, ο «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» και ο σταθμός «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» διασφαλίζουν τη συνεχή ροή εικόνας, επικοινωνιών και συντονισμού, ακόμη και σε περιβάλλοντα με διακοπές δικτύων.

Επιχειρησιακό νόημα: δικτυοκεντρικότητα, αυτονομία, ευελιξία

Συνθέτοντας τα παραπάνω, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν είναι ένα σύνολο μεμονωμένων τεχνολογιών αλλά ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ISR-strike-C2-logistics. Η έμφαση στην εγχώρια παραγωγή (Αρχύτας, Υπερίων, κινητές μονάδες 306 ΕΒΤ) αυξάνει την επιχειρησιακή αυτονομία· τα antidrone και τα κιτ καθοδήγησης ενισχύουν την ικανότητα απόκρουσης και απόσπασης απειλών· οι κινητοί κόμβοι επικοινωνιών και οι Command & Control δομές εξασφαλίζουν ταχύτητα αποφάσεων.