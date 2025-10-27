Στο σκαμνί για διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, κάθονται δέκα άτομα, καθώς η νομική μάχη για τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι η σύζυγος του προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας με το όνομα Ζαν – Μισέλ Τρονιέ, μπαίνει στην τελική ευθεία.

Η δίκη στο Παρίσι έρχεται στο φόντο της αγωγής για δυσφήμιση που κατέθεσαν στις ΗΠΑ ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, και η σύζυγός του στα τέλη Ιουλίου, ενάντια στις φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Σε τι αφορά η δίκη

Η δίκη αφορά σε διαδικτυακή παρενόχληση, όμως είναι ξεχωριστή από την υπόθεση τις ΗΠΑ και σχετίζεται με καταγγελία που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν το 2024. Δέκα κατηγορούμενοι – οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών – θα δικαστούν σε ποινικό δικαστήριο του Παρισιού, κατηγορούμενοι για διαδικτυακή παρενόχληση που είχε ως στόχο την Μπριζίτ Μακρόν. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται όσα τους καταλογίζονται, κατηγορούνται για πλήθος κακόβουλων σχολίων σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, μερικά εκ των οποίων έφταναν να εξισώνουν ακόμη και τη διαφορά ηλικίας με τον σύζυγό της με «παιδοφιλία», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας υπέβαλε καταγγελία στο Παρίσι τον Αύγουστο του 2024, η οποία οδήγησε σε έρευνα για διαδικτυακή παρενόχληση και συλλήψεις τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Φεβρουάριο του 2025.

Ποιοι δικάζονται

Μεταξύ των κατηγορουμένων, είναι η 41χρονη Αουρελιέν Πουαρσόν- Ατλάν, αρθρογράφος γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Zoé Sagan» και συχνά συνδεδεμένη με κύκλους θεωριών συνωμοσίας.

Οι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν επίσης μια γυναίκα που έχει δεχθεί καταγγελία για δυσφήμιση από την Μπριζίτ Μακρόν το 2022, την 51χρονη Ντελφίν Τζ., που αυτοαποκαλείται πνευματικό μέντιουμ που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Amandine Roy.

Το 2021, δημοσίευσε μια τετράωρη συνέντευξη με την «ανεξάρτητη δημοσιογράφο» Νατάσα Ρέι στο κανάλι της στο YouTube, στην οποία ισχυριζόταν ότι η Μπριζίτ Μακρόν, της οποίας το πατρικό όνομα είναι Τρονιέ, ήταν κάποτε άντρας που ονομαζόταν Ζαν – Μισέλ Τρονιέ.

Οι δύο γυναίκες, οι οποίες αρνούνται την ενοχή τους, διατάχθηκαν να καταβάλουν αποζημίωση στην Μπριζίτ Μακρόν και τον αδελφό της το 2024, αλλά η καταδίκη τους ανατράπηκε κατόπιν έφεσης. Η ετυμηγορία του εφετείου δεν υπονοούσε ότι οι ισχυρισμοί ότι η Μπριζίτ Μακρόν ήταν άνδρας ήταν αληθείς, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν ότι η καταγγελία εναντίον των γυναικών δεν εμπίπτει στον ορισμό της δυσφήμισης.

Η Μπριζίτ Μακρόν και ο Ζαν-Μισέλ Τρονιέ έχουν προσφύγει στην υπόθεση στο ανώτατο εφετείο της Γαλλίας, το Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Τι συμβαίνει με την αγωγή στις ΗΠΑ

Όσον αφορά στην αγωγή των Μακρόν στις ΗΠΑ αυτή στρέφεται κατά των «ξεκάθαρων και καταστροφικών ψεμάτων» που αναπαράγονται στο διαδίκτυο από την δεξιά podcaster Κάντας Όουενς σχετικά με την 72χρονη Μπριζίτ Μακρόν. Η αγωγή ανέφερε ότι τα στοιχεία διαψεύδουν σαφώς αυτή την «γκροτέσκα αφήγηση», η οποία έχει μετατραπεί σε «μια εκστρατεία διεθνούς ταπείνωσης» και «αδυσώπητου εκφοβισμού σε παγκόσμια κλίμακα».

Στην αγωγή τους οι Μακρόν υποστηρίζουν ότι η κατηγορία ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ είναι εντελώς ψευδής και ότι ο Τρονιέ είναι στην πραγματικότητα ο 80χρονος αδελφός της Μπριζίτ Μακρόν. Ζει στην πόλη Αμιένη της βόρειας Γαλλίας, όπου μεγάλωσε με την Μπριζίτ και τέσσερα άλλα αδέλφια σε μια οικογένεια διάσημη για την τοπική επιχείρηση σοκολάτας της. Ήταν παρών δημόσια μαζί με την Μπριζίτ στις δύο προεδρικές ορκωμοσίες του Εμανουέλ Μακρόν το 2017 και το 2022.

Από την εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017, οι ισχυρισμοί ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας κυκλοφορούν από ακροδεξιούς κύκλους και από υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας στη Γαλλία και στις ΗΠΑ. Το προεδρικό ζεύγος υπέβαλε αγωγή στις ΗΠΑ για δυσφήμιση τον Ιούλιο εναντίον της Όουενς, η οποία δημιούργησε μια σειρά με τίτλο «Becoming Brigitte», ισχυριζόμενη (και αυτή) ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας γεννήθηκε άνδρας.

Οι Μακρόν σχεδιάζουν να προσφέρουν «επιστημονικά» στοιχεία και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι η πρώτη κυρία δεν γεννήθηκε άνδρας, σύμφωνα με τον Αμερικανό δικηγόρο τους.