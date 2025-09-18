ΤΟ ΒΗΜΑ logo

H Brigitte Macron θα προσκομίσει στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο για να αποδείξει ότι είναι γυναίκα

Ο Γάλλος πρόεδρος και η σύζυγός του προχωρούν σε νομική δράση κατά της δεξιάς influencer Candace Owens, παρουσιάζοντας φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία για να αντικρούσουν τους ψευδείς ισχυρισμούς ότι η Brigitte Macron γεννήθηκε άνδρας.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Ο Emmanuel Macron και η σύζυγός του Brigitte σκοπεύουν να προσκομίσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο, προκειμένου να αποδείξουν ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας είναι γυναίκα, όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους.

Το ζευγάρι έχει καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της δεξιάς influencer Candace Owens, η οποία διακίνησε τον ισχυρισμό ότι η Brigitte Macron γεννήθηκε άνδρας. Οι δικηγόροι της Owens έχουν απαντήσει με αίτημα να απορριφθεί η υπόθεση.

Μιλώντας στο podcast Fame Under Fire του BBC, ο δικηγόρος των Macron, Tom Clare, σημείωσε ότι η Brigitte Macron βρήκε τους ισχυρισμούς «απίστευτα οδυνηρούς» και πως αποτελούν «περισπασμό» για τον Γάλλο πρόεδρο. «Είναι μια διαδικασία στην οποία θα χρειαστεί να υποβληθεί με πολύ δημόσιο τρόπο. Αλλά είναι πρόθυμη να το κάνει. Είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να αποκαταστήσει την αλήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η φήμη αυτή ξεκίνησε σε περιθωριακούς διαδικτυακούς κύκλους πριν από μερικά χρόνια και διαδόθηκε ιδιαίτερα το 2021 μέσω ενός βίντεο στο YouTube από τις Γαλλίδες bloggers Amandine Roy και Natacha Rey.

Η πλευρά της Owens υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν θα έπρεπε να έχει κατατεθεί στο Ντέλαγουερ, καθώς – όπως ισχυρίζεται – δεν σχετίζεται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες που είναι καταχωρημένες εκεί. Οι δικηγόροι της μάλιστα τόνισαν ότι η υπεράσπισή της στο συγκεκριμένο δικαστήριο θα της προκαλέσει «σημαντική οικονομική και λειτουργική επιβάρυνση».

