Νέος κύκλος απολογιών σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ομάδα που θεωρείται ηγετική στην υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή.

Στους βασικούς κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού, ο πατέρας και η σύζυγός του, καθώς και ένας 36χρονος υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.

Η τελευταία ομάδα από τους συνολικά 37 κατηγορούμενους θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Προφυλακιστέοι 4 από τους 12 κατηγορούμενους

Υπενθυμίζεται, ότι εχθές Σάββατο ανακριτής και Ευρωπαία εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση κατηγορούμενων μετά την απολογία τους.

Ειδικότερα, με συνολικά τέσσερις κατηγορούμενους προφυλακιστέους από τους 12 που απολογήθηκαν από το πρωί του Σαββάτου για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η απολογητική διαδικασία για την δεύτερη ομάδα υπολόγων που οδηγήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

Με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που σύμφωνα με την δικογραφία φέρονται να ήταν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι δύο -τελευταίες για την διαδικασία του Σαββάτου- αποφάσεις των δικαστικών αρχών για προσωρινή κράτηση αφορούν ένα ζευγάρι που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια καθώς και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου, προφυλακιστέοι κρίθηκαν συγγενικό πρόσωπο του κατά την δικογραφία αρχηγού της εγκληματικής ομάδας, καθώς και γυναίκα.