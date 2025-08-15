Περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 100 παραμένουν αγνοούμενοι στο Κασμίρ της Ινδίας, ύστερα από ισχυρές πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από ξαφνικές και έντονες βροχοπτώσεις την Πέμπτη. Η τραγωδία χτύπησε το χωριό Τσασότι, μετατρέποντας μια προσκυνηματική εκδήλωση σε ημέρα θλίψης και καταστροφής.

Οι λάσπες και τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν το Τσασότι τη στιγμή που οι προσκυνητές συγκεντρώνονταν για γεύμα πριν από την ανάβαση στο ιερό Ματσάιλ Ματά, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα αφιερωμένα στη θεά Ντούργκα. Μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές τρόμου καθώς η πλημμύρα ήρθε αστραπιαία και σχεδόν χωρίς προειδοποίηση.

«Ακούσαμε έναν τρομερό θόρυβο και αμέσως μετά ακολούθησε μια ξαφνική πλημμύρα με λάσπη. Οι άνθρωποι φώναζαν και κάποιοι έπεσαν στον ποταμό Τσέναμπ. Άλλοι θάφτηκαν κάτω από τα συντρίμμια», ανέφερε ο Ρακές Σάρμα, προσκυνητής που τραυματίστηκε αλλά επιβίωσε.

Το πρωί της Παρασκευής τοπίο καταστροφής αποκαλύφθηκε — βαλίτσες, ρούχα και προσωπικά αντικείμενα μούσκεμα στη λάσπη, σπασμένοι στύλοι ηλεκτροφωτισμού και πλημμυρισμένα σπίτια. Οι ομάδες διάσωσης, εξοπλισμένες μόνο με φτυάρια, σκοινιά και αυτοσχέδιες γέφυρες, πάλευαν να φτάσουν σε επιζώντες και να ανασύρουν πτώματα από τα πυκνά συντρίμμια.

Όπως ανέφεραν διασώστες, οι αρχές φοβούνται πως άλλοι 100 με 150 άνθρωποι μπορεί να είναι θαμμένοι υπό τη λάσπη και τα συντρίμμια.

Η λύπη αυτή έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά από ανάλογη πλημμύρα και κατολίσθηση που κατέστρεψαν ένα ολόκληρο χωριό στην Ουταράκαντ, αναδεικνύοντας την όλο και μεγαλύτερη απειλή των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός Νάρενα Ντόντι, μιλώντας την ημέρα της 79ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας, ανέφερε:

«Η φύση μας βάζει δοκιμασίες. Τις τελευταίες μέρες έχουμε αντιμετωπίσει κατολισθήσεις, ξαφνικές νεροποντές και άλλες φυσικές καταστροφές.»

Σύμφωνα με το Ινδικό Μετεωρολογικό Τμήμα, νεροποντή ή cloudburst είναι μια ξαφνική, έντονη βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών σε μια ώρα, που συχνά προκαλεί πλημμύρες και κατολισθήσεις, ειδικά σε ορεινές περιοχές των Ιμαλαΐων κατά τη διάρκεια των μουσώνων.

Το χωριό Τσασότι, σημείο εκκίνησης για την ανάβαση προς το ιερό Ματσάιλ Ματά, έγινε το επίκεντρο της καταστροφής, με τα νερά να παρασύρουν ολόκληρες ομάδες μέσα σε λίγα λεπτά.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Οι αρχές και οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης, παλεύοντας με δύσβατο έδαφος και αντίξοες συνθήκες, ενώ οι ελπίδες για τους αγνοούμενους μειώνονται. Η τοπική κοινωνία θρηνεί τους αγαπημένους της, ενώ η χώρα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αναζητώντας απαντήσεις.