Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στην Ινδία, όταν το ελικόπτερο της προέδρου Μούρμου κόλλησε στο φρέσκο τσιμέντο, κατά την προσγείωση.

Το πρωί της Τετάρτης, η πρόεδρος της Ινδίας Ντρουπάντι Μούρμου είχε μόλις αποβιβαστεί από το ελικόπτερο στην περιοχή Κεράλα, όπου θα πήγαινε σε ναό για να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη προσευχή. Η συνοδεία της κατάλαβε πως τα πέδιλα του ελικοπτέρου βυθίζονταν στο σκυρόδεμα.

Αμέσως έγινε κινητοποίηση, με αστυνομικούς και πυροσβέστες που έσπευσαν και ξεκίνησαν να σπρώχνουν το βαρύ όχημα.

Η αποστολή αποδείχθηκε δύσκολη καθώς, όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές, το σκυρόδεμα ήταν φρέσκο και εξαιτίας των βροχών, δεν είχε στεγνώσει εντελώς. Έτσι το βάρος του ελικοπτέρου προκάλεσε υποχώρηση και τελικά κόλλησε. Μετά το τέλος της προσευχής, η πρόεδρος Μούρμου συνέχισε την περιοδεία της οδικώς.