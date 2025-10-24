Τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρως σουρεαλιστικά. Όμοια τους δεν έχουν καταγραφεί στη Μεταπολίτευση για ένα κόμμα που κυβέρνησε σε μια πολυ δύσκολη περίοδο της χώρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός και επί 15 χρόνια πρόεδρος του Αλέξης Τσίπρας παραιτείται και ετοιμάζεται να κάνει ένα καινούργιο πολιτικό σχήμα και οι πρώην σύντροφοι του τρέχουν πίσω του. Λογικό ως ανθρώπινη ανάγκη πολιτικής επιβίωσης για πολλούς αλλά αντιφατικό και παράδοξο από την άλλη.

Συζητάνε για συμπόρευση όπως καταγράφηκε χθες από την τοποθέτηση στην Πολιτική Γραμματεία του Σωκράτη Φάμελλου με το κόμμα Τσίπρα που ακόμα δεν έχει γίνει. Ουσιαστικά είπαν να βάλουν “ταφόπλακα” στον ΣΥΡΙΖΑ για τον οποίο μέχρι πριν λίγες μέρες συζητούσαν για εκλογές οργάνων και ανασυγκρότηση.

Η παραδοξότητα είναι ότι συμφώνησαν, υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων, να συμπορευτούν με το υπό δημιουργία κόμμα Τσίπρα. Ουσιαστικά ομνυουν πίστη στον πολιτικό Τσίπρα χωρίς να ξέρουν πότε θα δημιουργήσει το νέο σχήμα, τι ιδεολογικό πρόσημο θα έχει και το πρόγραμμα θα προτάξει. Απλά συμπόρευση με τον πρώην Πρωθυπουργό διότι αυτός μπορεί να ανασυγκροτήσει το χώρο όπως πιστεύουν.

Το θέμα εδώ όμως είναι άλλο. Τους θέλει όλους αυτούς ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός που προτάσσει την δημιουργία ενός καινούργιου πολιτικού φορέα με νέα πρόσωπα που δεν θα παραπέμπουν στην προηγούμενη πορεία του;

Μπορεί να πει όχι σε όλους; Όχι άλλα είναι προφανές ότι οι περισσότεροι δεν θα είναι στο…ιερό όπως πιστεύουν. Στον πολιτικό πρόναο του νέου κόμματος ή πίσω στα … κεριά ναι. Η βιτρίνα θα είναι διαφορετική, σύγχρονη και με άλλα πρόσωπα όπως θέλει ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός.

Η συζήτηση που γίνεται εντός του ΣΥΡΙΖΑ προχωρεί ερήμην του και χωρίς να υπάρχει πολιτική συμφωνία με τους περισσότερους που είναι επισπεύδοντες για συμμετοχή στο νέο κόμμα χωρίς να έχουν ρωτήσει τον οικοδεσπότη.

Οι επιθυμίες γίνονται πολιτική στάση και εκπέμπεται μήνυμα περί προσγείωσης στην σκληρή πραγματικότητα, προσαρμογή στα νέα δεδομένα και αναγνώριση της απαίτησης της βάσης.

Προφανώς και η έλευση του Αλ. Τσίπρα με νέο σχηματισμό αλλάζει τα δεδομένα και δημιουργεί νέες συντεταγμένες στον πολιτικό χάρτη. Μόνο που ο Τσίπρας δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ νο2 ή ΣΥΡΙΖΑ με άλλο ΑΦΜ αλλά κάτι πραγματικά νέο και αυτό πολλοί στο πρώην κόμμα του δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα.

Θεωρούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι ο Αλ. Τσίπρας των προηγούμενων ετών, δηλ. αυτός των ισορροπιών και των συνεχών συμβιβασμων που ανεχόταν την εσωκομματική πίεση που του ναρκοθέτησε το μεγάλο σχέδιο για την Προοδευτική Συμμαχία.

Όσο νωρίτερα το αντιληφθούν πολλοί ότι δεν μπορούν να έχουν κεντρικούς ρόλους στη νέα κατάσταση τόσο το καλύτερο για αυτούς. Αλλιώς θα συνεχίζεται αυτή η σουρεαλιστική κατάσταση όπως είδαμε με την ουσιαστική αυτοδιάλυση ενός κόμματος.

Ούτε οι κορυφαίοι Αλέκος Σακελλάριος ή Κώστας Πρετεντέρης δεν θα έγραφαν τέτοιο σενάριο.