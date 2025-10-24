Σε τροχιά συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα όταν θα κάνει το κόμμα του τάσσεται η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ όπως καταγράφηκε χθες από την πολύωρη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Μια πρωτοφανής κατάσταση που όμοια της δεν έχει καταγραφεί στα χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Η τάση για συμπόρευση με ένα κόμμα που ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί και κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει αυτό και κυρίως ποιο θα είναι το ιδεολογικό του στίγμα.

Αλλάζει γραμμή ο Φάμελλος

Ο Σωκράτης Φάμελλος άλλαξε στάση και χθες είπε στην εισήγησή του ότι ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική».

Ήταν στροφή σημαντική από τις πρόσφατες δηλώσεις του περί «παράλληλων πορειών» με τον Αλ. Τσίπρα και εγκατάλειψη των προσκλήσεων σε ΠαΣοΚ και Νέα Αριστερά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η στάση αυτή που προκαλεί ευρύτερες συζητήσεις στηρίχθηκε από την πλειοψηφία των μελών της Π.Γ. ακόμα και από το Νίκο Παππά που πολλοί θεωρούσαν ότι στέκεται αρνητικά στην κίνηση Τσίπρα και απέναντι της βρέθηκε ο Παύλος Πολάκης και οι στενοί του πολιτικοί φίλοι όπως οι Τρύφωνας Αλεξιάδης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Η αλλαγή γραμμής του Σ. Φάμελλου ουσιαστικά υπαγορεύτηκε από την στάση κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούν ότι δεν μπορεί να βρεθούν απέναντι στον Αλ. Τσίπρα.

Βέβαια ο Σ. Φάμελλος κάλεσε τα στελέχη να φροντίσουν ώστε «να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το κόμμα που θα συμβάλει ουσιαστικά στην πλατιά ενωτική πρωτοβουλία του προοδευτικού χώρου και του προοδευτικού ψηφοδελτίου».

Το παρασκήνιο της στροφής ΣΥΡΙΖΑ προς το κόμμα Τσίπρα

Παράδοξο και αντιφατικό καθώς η συντριπτική πλειοψηφία μελών και στελεχών περιμένει ως “σανίδα σωτηρίας” το κόμμα Τσίπρα. Εξάλλου αυτό φαίνεται όχι μόνο στην Κ.Ο. αλλά και σε όλες τις οργανώσεις.

Οι αντιφάσεις πολλές σε όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία και αυτό που χαρακτηρίζει τη στάση πολλών βουλευτών και στελεχών είναι η πολιτική επιβίωση.

Όμως η χθεσινή συνεδρίαση έδειξε από όσα συζητήθηκαν ότι ο Π. Πολάκης με τους συνοδοιπόρους του δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή να πει ότι «αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική», αναφορά με την οποία διαφώνησε ο Σ. Φάμελλος λέγοντας πως δεν είναι διάσπαση αυτό για να αναφέρει “εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ” και κάλεσε όλους να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.

Για τον Σ. Φάμελλο και τα περισσότερα μέλη της Π.Γ. που υποστήριζαν τα περί παράλληλης πορείας με τον πρώην Πρωθυπουργό έμοιαζε μονόδρομος η συγκεκριμένη στάση καθώς οι δημοσκοπήσεις δειχνουν σκοτεινό το μέλλον. Το κρίσιμο εδώ είναι ότι ο Αλ. Τσίπρας αναζητά νέα στελέχη και ο ΣΥΡΙΖΑ τρέχει πίσω του.

Παραμένουν μέχρι να φύγουν

Κλειδί ήταν η φράση που ειπώθηκε από την Όλγα Γεροβασίλη από τα λίγα στελέχη που θεωρούνται σίγουρα για το νέο κόμμα: «Η αριστερά διαχρονικά αλλάζει μορφή και εξελισσόταν με μπρος και πίσω, διασπάσεις και συνθέσεις».

Ουσιαστικά οι περισσότεροι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να φύγουν και αυτό καταγράφηκε χθες στην έμμεση ψηφοφορία που έγινε ουσιαστικά με τις τοποθετήσεις των μελών επί της πρότασης Φάμελλου για συμπόρευση.