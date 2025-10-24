Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, τα διάσημα του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων απένειμε εκ μέρους της Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, στον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Κυριάκο Κουτσομάλλη.

Ο τίτλος του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων (Chevalier dans l’order des Arts et des Lettres), μια από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας, αποδίδεται σε προσωπικότητες που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων.

«Έχουμε σήμερα μια εξαιρετική αφορμή να τιμήσουμε μια σημαντική προσωπικότητα των τεχνών και της σχέσης μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Μια ευκαιρία να τιμήσουμε έναν άνθρωπο με εξαιρετική σταδιοδρομία στο μουσειακό και καλλιτεχνικό τοπίο της χώρας. Με κάθε επισημότητα η Γαλλική Δημοκρατία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της και τιμά μια ζωή που αφιερώθηκε με πάθος στη διάδοση της τέχνης, και δη της σύγχρονης τέχνης,» δήλωσε η κυρία Laurence Auer.

Η Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα ανέτρεξε στη σταδιοδρομία του Κυριάκου Κουτσομάλλη, από το ξεκίνημά του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και τις κατοπινές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι. Μίλησε για τη συνάντησή του με τον Βασίλη και την Ελίζα Γουλανδρή, κάνοντας ειδική μνεία στο όραμά τους και στη συνεισφορά τους στη διάδοση των τεχνών. Αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορία του Ιδρύματος, στα δυο μουσεία του στην Άνδρο και στην Αθήνα, καθώς και στην πολύ στενή συνεργασία της Πρεσβείας και του Ιδρύματος την οποία χαρακτήρισε «μια από τις πιο πολύτιμες που διαθέτουμε».

«Για την εξαιρετική σας συνεισφορά στην ανάδειξη των τεχνών της Γαλλικής τέχνης στην Ελλάδα, για τη διαρκή στήριξή σας στον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών και εξ ονόματος της Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας, σας επιδίδω τα διάσημα του Ιππότη στο Τάγμα των Γραμμάτων και Τεχνών,» δήλωσε η κυρία Auer.

Ο Κυριάκος Κουτσομάλλης ευχαρίστησε την Πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα κυρία Laurence Auer για την ύψιστη τιμή και την διάκριση του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων που του απονέμεται από την Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Το παράσημο αυτό αποκτά για εμένα μια εξαιρετική σημασία, για τον λόγο ότι επιστέφεται η αγάπη μου για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό εν γένει, και ιδιαίτερα τον Γαλλικό Πολιτισμό ο οποίος από την πρώιμη νιότη μου αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί μια προτεραιότητα,» δήλωσε κατά την ευχαριστήρια ομιλία του.

Στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για ό,τι η Γαλλία του προσέφερε κατά την εκεί διαμονή του.

Σε επίπεδο σπουδών κατ’ αρχήν και ακολούθως σε επίπεδο ενίσχυσης των δεσμών του με τα καλλιτεχνικά ρεύματα και τις προδρομικές μορφές που επινόησαν και καθιέρωσαν τα πρωτοποριακά κινήματα τα οποία ανέτρεψαν μακροχρόνια στερεοτυπικά εικονογραφικά δεδομένα της παγκόσμιας εικονογραφίας.

Για την ευκαιρία που είχε να συνεργαστεί με μεγάλα εθνικά μουσεία αλλά και ιδιωτικούς καλλιτεχνικούς φορείς που στη συνέχεια τον βοήθησαν ως πρότυπα επαγγελματισμού και συνέπειας.

Την ευκαιρία που του δόθηκε να γνωρίσει απειράριθμες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές καθώς και την ευκαιρία να γνωρίσει στο Παρίσι τον Βασίλη και την Ελίζα Γουλανδρή και να προσδεθεί με πρότασή τους στο άρμα των καλλιτεχνικών τους ενδιαφερόντων και συλλεκτικών επιλογών.

Σε αυτή τη Γαλλία, η οποία ως φοιτητή τον δέχθηκε, προσφέροντας μια άλλη, διαφορετική οπτική της παιδαγωγικής προσέγγισης των πραγμάτων, εξέφρασε στην εκπρόσωπό της στην Ελλάδα, εξοχοτάτη κυρία Laurence Auer, την ευγνωμοσύνη του.

Ο Κυριάκος Κουτσομάλλης γεννήθηκε στην Ίμβρο το 1943 όπου και ολοκλήρωσε το δημοτικό και το ημιγυμνάσιο. Διέμεινε για επτά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, φοιτώντας στο Λύκειο αλλά και στο Ακαδημαϊκό Τμήμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Σπούδασε αρχικά στο Καθολικό Ινστιτούτο Παρισίων και παράλληλα στην École Pratique des Hautes Études – συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), από όπου έλαβε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (D.E.A.) στην Ιστορία της Τέχνης και στην Ιστορία, καθώς και διδακτορικό τίτλο.

Σήμερα, ο Κυριάκος Κουτσομάλλης είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και Διευθυντής των Μουσείων του Ιδρύματος στην Αθήνα και στην Άνδρο. Είναι Εταίρος της Διεθνούς Ενώσεως A.I.C.A. Τεχνοκριτικών, Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Μουσείων, Άρχων Ρεφερενδάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και, από τον Φεβρουάριο του 2025, Ιππότης του Τάγματος Τεχνών και Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας.