Από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου ημέρα έναρξης του φετινού 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μέχρι την Κυριακή 9 Νοεμβρίου που η αυλαία θα κατέβη, θα προβληθούν συνολικά 278 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους καθώς και immersive. Τριάντα δύο από αυτές τις ταινίες είναι ελληνικές και θα παιχθούν σε διαγωνιστικά προγράμματα όπως και στο πλαίσιο του ελληνικού φεστιβάλ.

Ηδη γνωστά όλα αυτά, ανακοινώθηκαν και επισήμως το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που παρουσίασε ολοκληρωμένο το φετινό πρόγραμμά του από το Auditorium του Γαλλικού Ινστιτούτου της Αθήνας και από την Θεσσαλονίκη.

Το πνεύμα του προσφάτως αποθανόντος Διονύση Σαββόπουλου ήταν διάχυτο στην ατμόσφαιρα και η ανάγνωση των στίχων του τραγουδιού «Ωδή στον Καραϊσκάκη» από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΦΚΘ Ορέστη Ανδρεαδάκη στο τέλος της παρουσίασης, ήταν μια στιγμή ανατριχίλας για όλους.

Η άφιξη της Ιζαμπέλ Υπέρ τις πρώτες ημέρες του ΦΚΘ προκειμένου να τιμηθεί με αφιέρωμα που θα απαρτίζεται από 15 ταινίες της δικής της επιλογής, δίνει αίγλη στη φετινή διοργάνωση. H Γαλλίδα ηθοποιός θα προλογίσει κάποιες ταινίες της όπως επίσης θα παραχωρήσει masterclass ελεύθερο για το κοινό.

Παρούσα στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης στο Ολύμπιον με την προβολή σε πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους θα είναι η Ίντια Μουρ, η οποία ανήκει στο πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας που ως γνωστόν απέσπασε φέτος το Χρυσό Λέοντα στο φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας.

Επίσης, φέτος, το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα από τα πιο τολμηρά και ιδιαίτερα σκηνοθετικά δίδυμα της Ευρώπης, την Ελέν Κατέ και τον Μπρουνό Φορζανί. Θα γίνει αφιέρωμα στο πολυσχιδές και αντισυμβατικό έργο τους, από τις πρώτες πειραματικές μικρού μήκους μέχρι την πιο πρόσφατη μεγάλου μήκους ταινία τους.

Ανάμεσα στα άλλα πρόσωπα που θα δώσουν το παρόν παραχωρώντας masterclasses είναι ο διευθυντής φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς, σταθερός συνεργάτης του Τζιμ Τζάρμους και του Ντέιβιντ Λιντς, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Σαβέριο Κοστάντσο, οι casting directors Λουσίντα Σάισον, Τάνια Γκρούνβαλντ και Ίνγκβιλ Κόλσετ Χόγκα και η ενδυματολόγος Κάθριν Τζορτζ.

Από ελληνικής πλευράς το ΦΚΘ έχει οργανώσει μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Τσεμπερόπουλο το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλου μήκους ταινίες του καθώς και τις μικρού μήκους που γύρισε στην Αμερική και δεν έχουν προβληθεί ποτέ στη χώρα μας. Ο σκηνοθέτης του «Ξαφνικού έρωτα» και του «Υπάρχω» θα τιμηθεί φέτος με έναν ειδικό Χρυσό Αλέξανδρο.

Επίσης το φεστιβάλ διοργανώνει φέτος τιμητική βραδιά για 36 ηθοποιούς που συμμετείχαν σε ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά στη δεκαετία του 1960, διοργανώνει φέτος το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τη Finos Film.

Το βασικό αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης λέγεται Plot Twist και προσεγγίζει το πολύτιμο αυτό αφηγηματικό εργαλείο με μια ανατρεπτική ματιά, ενώ στο πλαίσιο του αφιερώματος παρουσιάζεται επίσης η έκθεση με τίτλο «Ανατροπή (η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή/Plot Twist (the science fiction change)», η οποία θα παρουσιαστεί έως τις 16 Νοεμβρίου και αποτελεί την επίσημη έναρξη της Μπιενάλε 9.

Ένα βαθιά πολιτικό αφιέρωμα για τους περιορισμούς που οριοθετούν την ευάλωτη ανθρώπινη φύση πραγματοποιεί το 66ο ΦΚΘ. Το αφιέρωμα με τίτλο Fragilities/Ευθραυστότητες εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανεωμένης και διευρυμένης ενότητας Survey Expanded του τμήματος Meet the Neighbors+, που περιλαμβάνει ταινίες από την ευρύτερη γειτονιά μας. Στο αφιέρωμα Fragilities θα προβληθούν συνολικά 11 ταινίες

Φέτος το ΦΚΘ θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, στις αίθουσες του Λιμανιού, Φρίντα Λιάππα, Τώνια Μαρκετάκη, Τζον Κασσαβέτης και Σταύρος Τορνές, καθώς και στον κινηματογράφο Μακεδονικόν. Παράλληλα, 86 ταινίες θα είναι διαθέσιμες και διαδικτυακά (online.filmfestival.gr.) και τέλος το Φεστιβάλ συμμετέχει στη Γιορτή του Σινεμά, οπότε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές της ημέρας θα ανέρχεται στα 2 ευρώ.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου με την προβολή της ταινίας «Kότα» του Γκιόργκι Πάλφι, στην οποία η Ελλάδα είναι συμπαραγωγός χώρα.

