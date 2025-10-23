Τραγωδία σημειώθηκε στην Λάρισα με βρέφος που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κέντρο υγείας Τυρνάβου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, πρόκειται για νεογέννητο μόλις ενός μήνα το οποίο πέθανε το πρωί της Πέμπτης (23/10) κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Το μωρό μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στις 6 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του από την γιαγιά του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Άμεσα όπως κρίθηκε αναγκαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε.

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. η οποία διεξάγει έρευνα για το τραγικό συμβάν.