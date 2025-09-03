Μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο ένα βρέφος μόλις 30 ημερών, στην περιοχή της Ακρόπολης, επί της οδού Καλλιρρόης 130, στις 20:45 της Τετάρτης (3/9).

Το μωράκι εντόπισε συγκεκριμένα μέσα σε πάρκο, μια 55χρονη γυναίκα από την Αλβανία και ειδοποίησε τις Αρχές.

Το βρέφος είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία αναζητεί στοιχεία, από καταθέσεις περιοίκων και κάμερες της περιοχής, προκειμένου να εντοπίσει κάποιον από τους γονείς του ή τα πρόσωπα που το εγκατέλειψαν.